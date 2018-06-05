















北農總經理吳音寧上任以來，爭議不斷。近日送菜回鄉，以及公關送酒事件，台北地檢署也介入調查，用途是否涉及不法。吳音寧今天一改過去低調態度，表示外界對她有誤會，面對不實抹黑，她不排除提告。台北市長柯文哲表示，不會懷疑吳音寧個人的品格，但如果覺得被抹黑，就拿證據出來。國民黨台北市議員戴錫欽日前質詢吳音寧，「你有能力拿250萬嗎？不是嗎？你講月薪14萬，我反而覺得妳是在刻意混淆焦點。」國民黨市議員砲火猛烈，句句質疑北農總經理吳音寧，不過民進黨市議員則是給機會，要她把話說清楚。民進黨台北市議員王孝維詢問，「你有沒有拿60瓶的酒給民進黨？如果有呢，你就辭職下台以示負責，好不好？」吳音寧點了點頭，若是查到送酒的事實，願意下台負責。但是面對一直以來的指控，她一改過去低調的態度，準備反擊。北農總經理吳音寧今日回應，「已經數個月了，這樣子一直緊追著我，緊追著北農這間公司，不停的攻擊，已經請公司的法律顧問研擬了，我們盡快就會採取行動！」吳音寧指出，她接任以來，業務推廣費用只有前任總經理韓國瑜的一半，公司盈餘也是五年來最好，大家應該釐清基本事實，而非抹黑。不過台北市長柯文哲則認為，如果有證據就拿出來。台北市長柯文哲表示，「如果被抹黑，她就要拿證據出來，看看總是有數據嘛！拿出來講一講，我也特別交代說，我們還是有府派的監察人，我想由政風處跟我們台北市政府駐北農的監察人，去把帳務查一查！」柯文哲說，不會懷疑吳音寧的品德，但因為台北政壇像殺戮戰場，她真的是小白兔，當然被宰。但是否撤換吳音寧，柯文哲沒有進一步回應。