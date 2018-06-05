吳音寧喊被抹黑要提告 柯：拿證據出來公視 (2018-06-05 00:00)
北農總經理吳音寧上任以來，爭議不斷。近日送菜回鄉，以及公關送酒事件，台北地檢署也介入調查，用途是否涉及不法。吳音寧今天一改過去低調態度，表示外界對她有誤會，面對不實抹黑，她不排除提告。台北市長柯文哲表示，不會懷疑吳音寧個人的品格，但如果覺得被抹黑，就拿證據出來。
國民黨台北市議員戴錫欽日前質詢吳音寧，「你有能力拿250萬嗎？不是嗎？你講月薪14萬，我反而覺得妳是在刻意混淆焦點。」
國民黨市議員砲火猛烈，句句質疑北農總經理吳音寧，不過民進黨市議員則是給機會，要她把話說清楚。
民進黨台北市議員王孝維詢問，「你有沒有拿60瓶的酒給民進黨？如果有呢，你就辭職下台以示負責，好不好？」吳音寧點了點頭，若是查到送酒的事實，願意下台負責。但是面對一直以來的指控，她一改過去低調的態度，準備反擊。
北農總經理吳音寧今日回應，「已經數個月了，這樣子一直緊追著我，緊追著北農這間公司，不停的攻擊，已經請公司的法律顧問研擬了，我們盡快就會採取行動！」
吳音寧指出，她接任以來，業務推廣費用只有前任總經理韓國瑜的一半，公司盈餘也是五年來最好，大家應該釐清基本事實，而非抹黑。不過台北市長柯文哲則認為，如果有證據就拿出來。
台北市長柯文哲表示，「如果被抹黑，她就要拿證據出來，看看總是有數據嘛！拿出來講一講，我也特別交代說，我們還是有府派的監察人，我想由政風處跟我們台北市政府駐北農的監察人，去把帳務查一查！」
柯文哲說，不會懷疑吳音寧的品德，但因為台北政壇像殺戮戰場，她真的是小白兔，當然被宰。但是否撤換吳音寧，柯文哲沒有進一步回應。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【掌廚】CHEF #316不鏽鋼調理鍋3件組 18+20+22cm(含蓋)
- LONGINES浪琴 征服者陶瓷300米潛水女錶-黑x銀/29.5mm
- Timberland 2017男時尚休閒棕褐黑色棉織2入組皮帶【預購】
- 【海夫健康生活館】HOII SunSoul后益 先進光學 涼感 防曬UP
- 【La new】生活防水系列 休閒鞋(女*223025611)
- 【ABOSS】佐久間胡桃6尺雙人加大磁磚床頭箱/D11
- 【BROOKS】女 PureGrit5(1202301B433)
- Nike Air Force 1 ROCAFELLA 男鞋
- 【ABOSS】藤森白橡二抽衣櫃/衣櫥(B01)
- PANASONIC LUMIX GF9 12-42mm X鏡 微單眼 公司貨-橘色
文大宿舍案 教部：大群館確實列入宿舍床位【中央社】
不服退休所得被砍 30天內可提復審【中央社】
軍人年改三讀 與公教年改7月1日齊上路【NOWnews今日新聞】
軍人年金改革法案 立院三讀【中廣新聞網】
竹市議長競選總部曝光 竹市選情益加複雜化【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》