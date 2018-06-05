















台積電股東會今天登場，由於是董事長張忠謀退休前最後一次主持，股東擠爆會場想要獻上祝福。張忠謀預測，中國大陸半導體未來十年會有大幅進步，但仍會落後台積電5到7年。而股東會也完成董事改選，劉德音與魏哲家將分別擔任董事長與總裁，台積電進入雙首長的平行領導時代。股東們輪流祝福、上台獻花加擁抱，台積電董事長張忠謀退休前最後一次舉辦股東會，吸引不少粉絲股東特地前來，會場擠滿了人。張忠謀也感謝股東們這30年來對台積電和他的支持，同時表示十年後世界還是會需要台積電，「大陸的半導體產業未來十年，會有相當大的進步，但是那個時候，它還是會落後台積電，五年、六年、七年。」台積電這場股東常會也完成董事全面改選，張忠謀裸退，劉德音與魏哲家將分別擔任董事長與總裁，進入雙首長的平行領導時代。張忠謀也在記者會上展現根留台灣的決心，親自破除要出走的謠言，強調支持總統蔡英文。現在正式退休，張忠謀坦言心情很好，寫自傳將是接下來的首要任務。「寫自傳下冊、打橋牌、閱讀、聽音樂、與太太一起旅遊，這麼多東西，我也是很忙碌的。」笑著表示未來還會很忙碌，但是否還會回來台積電看看？張忠謀也表示，他不會自動回台積電，但如果新團隊邀請，他會考慮。現在他將交棒給繼任者，期待他們將台積電價值延續下去，再創奇蹟。