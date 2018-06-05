















女童「小燈泡」在台北街頭遭殺害，被告王景玉一審遭判無期徒刑，全案上訴二審後，今天進入最終辯論。王景玉當庭向小燈泡的父母道歉，再次請求原諒。鮮少發言的小燈泡父親，最後哽咽向法官訴說失去女兒的痛苦，在受訪時更表示，希望判處王景玉死刑。前年在台北街頭，隨機殺害女童「小燈泡」的王景玉，在二審最終辯論程序，承認所有犯罪事實，並且當庭向小燈泡的父母道歉，請求原諒。而法官在確認王景玉的犯罪過程，提及小燈泡是如何死亡時，小燈泡的母親王婉諭難掩悲痛，不斷拭淚，法官則特別解釋，這是法定程序，並向家屬致歉。鮮少發言的小燈泡父親，在庭上哽咽道出失去女兒的痛苦，更提及小燈泡死亡的面容，至今還留在腦海中；也批評王景玉沒有悔意，在還沒有能力處理被告重返社會再犯風險的情況下，任何極刑以外的量刑，極可能將社會置於剝奪下一個無辜生命的生命權的風險之上。記者詢問，是否希望判處王景玉死刑，劉大經說「是」，也表明並未接受王景玉的道歉。被害者家屬希望王景玉被判死，檢辯也在法庭展開攻防。王景玉律師團主張，王景玉患有思覺失調症，只要經過刑罰隔離加上治療，應可降低他的再犯率；更強調依兩公約，對精障者不能判死刑。檢方則主張，從王景玉的行兇過程，看出他對犯罪違法性有所理解，並談到前總統馬英九在2009年批准的兩公約，最後是被退件，所以我國根本不是聯合國兩公約的簽約國。檢方更強調兩公約也沒明訂，不能對精障者判死刑。雙方你來我往，結束最終辯論，全案二審將在7/3號宣判。