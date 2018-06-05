漢光操演射飛彈 不明物掉落一度火燒山公視 (2018-06-05 00:00)
漢光演習在第一天發生F16墜機意外後，持續進行。今天在屏東九鵬基地的天弓飛彈射擊，有不明物體掉落，一度造成火燒山。有民眾認為是飛彈掉落，軍方澄清，是靶機加力器內的燃燒物質有部分掉落，火勢很快撲滅，並表示今天全台演習都順利完成。
一枚一枚愛國者飛彈，輪番射擊，屏東九鵬基地上午模擬共軍戰機襲擊台灣東部軍事基地，必須進行攔截，除了愛國者，也射擊7枚天弓飛彈，但第五枚發射後，基地附近突然冒出濃濃白煙，觀賞射擊的民眾驚呼連連，以為飛彈掉落，軍方和消防隊趕到現場，整片山坡已經燒起來。
==國防部發言人 陳中吉==
加力器按照原來的運作
飛行以後也掉入海面
但是這個加力器
它噴出的這些燃燒物質
掉落到地面上
因為天乾物燥的關係
引發了火苗
國防部澄清是靶機加力器，內部有燃燒物質在飛行過程掉落，引發火警，幸好經消防隊協助從旁邊的溪流支援抽水，很快撲滅火勢，演習不受影響。
陸軍上午在淡水河口，則演練敵軍企圖利用運用河道登陸，佔領大台北地區，我軍進行突襲防衛，立即啟動球型掩體內的20機砲，戰車也持續增援。
==陸軍六軍團關指部指揮官 賴榮傑==
淡水河口 他直接深入我們中樞
只有22公里的距離
會很快的進入我們的指揮中樞
對我們的危害非常的大
所以我們河防的部隊
跟我們關渡地區指揮部
一定會固守河防
包括在台東成功發射靶彈，國防部表示全台第二天漢光演習順利完成。但傳出共軍的運9電偵機，在4號從台灣北部通過日本宮古水道，往西太平洋飛行後，北返中國大陸，疑似偵蒐演習情資。對此，國防部強調，共機這次沒有「繞台」，國軍全程監控。
記者 綜合報導
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