















漢光演習在第一天發生F16墜機意外後，持續進行。今天在屏東九鵬基地的天弓飛彈射擊，有不明物體掉落，一度造成火燒山。有民眾認為是飛彈掉落，軍方澄清，是靶機加力器內的燃燒物質有部分掉落，火勢很快撲滅，並表示今天全台演習都順利完成。一枚一枚愛國者飛彈，輪番射擊，屏東九鵬基地上午模擬共軍戰機襲擊台灣東部軍事基地，必須進行攔截，除了愛國者，也射擊7枚天弓飛彈，但第五枚發射後，基地附近突然冒出濃濃白煙，觀賞射擊的民眾驚呼連連，以為飛彈掉落，軍方和消防隊趕到現場，整片山坡已經燒起來。==國防部發言人 陳中吉==加力器按照原來的運作飛行以後也掉入海面但是這個加力器它噴出的這些燃燒物質掉落到地面上因為天乾物燥的關係引發了火苗國防部澄清是靶機加力器，內部有燃燒物質在飛行過程掉落，引發火警，幸好經消防隊協助從旁邊的溪流支援抽水，很快撲滅火勢，演習不受影響。陸軍上午在淡水河口，則演練敵軍企圖利用運用河道登陸，佔領大台北地區，我軍進行突襲防衛，立即啟動球型掩體內的20機砲，戰車也持續增援。==陸軍六軍團關指部指揮官 賴榮傑==淡水河口 他直接深入我們中樞只有22公里的距離會很快的進入我們的指揮中樞對我們的危害非常的大所以我們河防的部隊跟我們關渡地區指揮部一定會固守河防包括在台東成功發射靶彈，國防部表示全台第二天漢光演習順利完成。但傳出共軍的運9電偵機，在4號從台灣北部通過日本宮古水道，往西太平洋飛行後，北返中國大陸，疑似偵蒐演習情資。對此，國防部強調，共機這次沒有「繞台」，國軍全程監控。記者 綜合報導