















空軍F-16戰機失事，今天國軍與消防局持續在五分山，搜索飛官吳彥霆遺體及飛機殘骸。下午搜救人員找到失事戰機的黑盒子，交由軍方帶回判讀。目前吳彥霆的遺體和戰機主體還沒有完全尋獲，第二天的搜救任務，已經在下午五點先告一段落。透過空拍鏡頭，明顯看到五分山上有一處凹痕，樹木被攔腰折斷，這裡確定就是F-16失事戰機的撞擊點，一旁還掛著降落傘，再往下30公尺步道旁發現大量飛機殘骸，以及貼身衣褲和13塊血塊，經過鑑定屬於殉職飛官吳彥霆。國軍第六軍團作戰處長賴政豐表示，「空軍專業小組的鑑識下，在整個撞擊的地點，有發現13塊部分疑似的血塊，那經過鑑識應該是飛行員的大體。」救援小組由新北市消防局與國軍特戰部隊共上百人，持續在五分山上分三個區塊搜尋，由於撞擊點南北兩面都是約70-80度的陡坡，搜救人員必須以繩索垂降，任務相當困難。下午搜救人員也在撞擊點南面約120米深的山谷尋獲黑盒子的電池，以及散落在旁的黑盒子本體。新北市消防局災害搶救科科長蕭柏桓表示，「經過序號的比對確實是黑盒子的一個本體，這邊我們也會同我們軍方的特戰部隊，下去到原來搜索到的位置，去把黑盒子給撿拾上來。」軍方人員將黑盒子帶回判讀，將了解失事原因，5號搜救任務也在下午五點鐘結束。由於飛官吳彥霆的遺體還沒有完全尋獲，後續將由國軍負責。吳彥霆五年前曾在訓練時跳傘獲救，2014年和同樣是空軍的妻子相識結婚，兩人都在花蓮服役，這次吳彥霆意外殉職，妻子也在臉書發文感謝大家的關心，表示會和3歲的小兒子一起堅強。