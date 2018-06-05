



當現代西洋弦樂，交織中華傳統古典京劇，會揉和出什麼樣的繽紛色彩？姑且我們暫時難以定義。但是，享譽國際的台灣京劇天后魏海敏，融入不斷致力創新的灣聲樂團一塊跨界合作，我們可以期盼，這絕對是場煙火燦爛的聽覺饗宴。容我們再一次介紹早已是藝術界耳熟能詳的國寶大師魏海敏。10年前，中國名導陳凱歌拍過一部由黎明和章子怡主演的電影《梅蘭芳》，梅蘭芳是清末民初京劇第一旦角，他的天賦異稟，讓他從京劇藝術中新創出更加優美靈魂唱腔的「梅派」。其子梅玖葆是他的傳人，而魏海敏，在1991年正式拜師成為他的第一位「梅派」弟子。在魏海敏自幼至今近50年的京劇表演生涯，她紮紮實實汲取了傳統戲曲精髓，但隨著世界音樂潮流萬變，她有著應變創新的思維，讓她始終是華人京劇舞台不變的耀眼主旦。她是台灣國家文藝獎得主，也曾獲中國京劇界最高榮譽「中國戲劇家協會梅花獎」的肯定，她不勝枚舉的殊榮，是聆聽她表演的品質保證。

這回，她受到灣聲音樂監李哲藝的邀請，參與2018年特別企畫的「名人系列」合作。她將與這位入圍22次金曲獎、累積演出逾2千場以上、各類作品總數超過7000首以上、享譽國內外的音樂家李哲藝聯手獻藝，肯定會再撞擊出又一次餘音繞樑的驚豔享受。魏海敏說：「聽『灣聲』的演奏是很不一樣的體會，好像我們聽慣很多古典樂曲，從來不覺得它們跟我們有關係的，會覺得好像是『世界的遺產』。但如何把這些古典樂曲，跟我們的生活結合在一起，『灣聲』的李哲藝做了很多努力，讓我很佩服。我相信『灣聲』的很多好朋友都會受到這個精神感召。」「我很榮幸獲得邀約參與這個名人系列，期待有不一樣屬於我的演出。平常我都是演戲劇，這次是有別於戲劇的另一種展現，希望大家繼續支持，也盼望大家來看看不同的魏海敏要唱些什麼。」如果你聽過魏海敏的傳統京劇演出，你該來聽聽他們如何與時俱進地將京劇融入西洋古典弦樂；如果你還沒聽過魏海敏的演出，這是你最好入門的一次絕佳體驗。(魏海敏-郭珺攝影)

2018灣聲樂團名人系列饗宴Ⅴ 魏海敏_京韻飛揚演出資訊：

節目名稱：2018灣聲樂團名人系列饗宴Ⅴ 魏海敏京韻飛揚 。

指揮：李哲藝 。

演出者：京劇天后魏海敏、灣聲樂團 。

演出時間：2018.06.13(三)晚上7:30 。

演出地點：松菸誠品表演廳 。

演出曲目：四大美人序曲、王昭君、夢北京、忐忑、千年、艷后組曲、藍色四平、One night in 北京、梅雨箋 。

其中王昭君、千年、藍色四平、梅雨箋將由魏海敏親自演唱 。

( CWNTP 華人世界時報 www.cwntp.net )

































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