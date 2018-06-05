《王國之心3》發售窗口曝光！鎖定在第四季度北京新浪網 (2018-06-05 21:41)
SE CEO松田洋祐在收入簡報會議上透漏了《王國之心3》的發售窗口。他表示玩家可以期待在2018年第四季度玩到這款遊戲，這意味著本作的發售窗口定在了10月到12月之間。
松田洋祐還談到了公司其他即將到來的遊戲。他說公司在《古墓麗影：暗影》之前沒有什麼非常重要的大作發售，而《古墓麗影：暗影》將於9月14日發售，登陸PC,PS4和Xbox One平台。
實際上《王國之心》系列的發售日一般都會選擇在聖誕假期時節發售，因此《王國之心3》的發售窗口也符合這一歷史規律。當然本月的E3上，SE會公佈本作的詳細發售日，SE的E3發佈會將於6月12日凌晨11點開始，距離現在恰好一周的時間。
根據傳言，《王國之心3》這一次遊戲中將有10-19個世界。本作將登陸PS4和Xbox One平台。
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