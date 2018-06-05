記者陳木隆／宜蘭報導

端午佳節即將到來，宜蘭縣五結鄉公所關心弱勢人家，5日起發送白米給鄉內低收入戶及中低收入戶家庭。鄉長簡松樹表示，希望藉由物資的捐助，喚起更多社會大眾與民間企業共同關懷弱勢族群，感受各界溫暖。

五結鄉公所指出，當大家在歡慶端午節及觀賞龍舟競渡之時，有許多生活艱困的家庭也正在人生旅途上，奮力的往前划，家住在鎮安村的楊先生及其家人就是其中之一，今年56歲的他，自幼就是小兒麻痺患者，98年與妻離異後獨自扶養二個小孩，卻不幸在104年中風，每週必需定期復健，導致無法外出工作。

楊先生面對突如其來的遭遇，仍然樂觀面對，靠著政府補助津貼維生，勤儉度日，全心照顧家人。兩個小孩也很爭氣，在學業上都有好成績，女兒目前就讀逢甲大學三年級，兒子就讀羅東高中一年級，因成績優異，榮獲獎學金，減輕家庭經濟壓力，讓楊先生甚感安慰。

簡松樹鄉長表示，希望透過物資發放，讓弱勢民眾得到一些實質協助，過個愉快的端午節。公所訂於6月7日下午委託村辦公處協助發送146戶低收入戶及101戶中低收入戶，共247戶弱勢家庭，每戶5公斤白米各二包，期待弱勢家庭能在端午佳節前，感受到社會溫馨與關懷。