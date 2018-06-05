羅東選手勇奪宜蘭縣運239面獎牌 獲頒135萬元獎勵金台灣好新聞報 (2018-06-05 21:27)
記者張志豪／宜蘭報導
107年宜蘭縣運動會已經落幕，羅東鎮選手大放異彩，勇奪239面獎牌，拿下總錦標冠軍，羅東鎮長林姿妙5日在鎮公所頒贈135萬元獎勵金，鼓勵參賽選手及教練們的優秀表現，並繼續努力，再創佳績。
羅東鎮公所指出，今年宜蘭縣運動會，該鎮約600位選手與教練，共參加41項競賽，共奪得129面金牌、60面銀牌、50面銅牌，贏得總錦標第一名。
其中游泳項目，羅東鎮選手就囊括16面金牌；滑輪溜冰競賽也拿下7面金牌；羽球則在男單、男雙、男團、男女混合雙打、女單、女雙、女團等贏得7面金牌；國、武術、角力、摔角等項目也獲得51面金牌。田徑女子二百公尺陳鈺婷刷破大會紀錄；女子400公尺接力及女子1600公尺接力，也都破了大會紀錄。
林姿妙鎮長表示，每個得獎選手背後都有一段訓練的辛酸史，加上幕後指導的教練及家人的支持，可謂「台上一分鐘，台下十年功」。有感於各單項選手長期練習、參賽的辛苦，以及教練無怨無悔的付出，為肯定選手獲得優秀表現，特頒選手、教練獎勵金135萬元，以示對教練及選手們的鼓勵。為讓鎮內選手繼續創造更好的成績，鎮公所將會全力支持。
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