水位低有利放淤 台南烏山頭水庫增13萬噸蓄水空間台灣好新聞報 (2018-06-05 21:24)
記者黃芳祿／台南報導
台南市烏山頭水庫利用低水位時段進行放淤，水流動時帶走高濁度的水到農田，適時提供農田養分、水份和充填低漥土壤孔洞，保有農田保水性，還為未來水庫增加約13萬噸的蓄水空間。
凡事真的要好的方面想。南水局發言人兼副局長簡振源指出，嘉南水利會嘗試利用曾文~烏山頭水庫系統聯合運用的特性，在曾文水庫持續調放水量進入烏山頭水庫，烏山頭水庫須供應各項用水的期間，因水庫水位低，水流動時推移力較大可將水庫底部的淤泥帶至下游，節省了大概1500萬元清淤經費。
曾文水庫水源透過發電後，經東口導水堰引入烏山頭水庫以供應下游各項的用水需求，他再說，嘉南農田水利會掌握近期烏山頭水庫低水位期間，有效運用供應嘉南灌區第1期稻作最後一輪農業用水時機，增加烏山頭水庫庫底泥砂排放量，估算從5月29日至6月3日，累計排砂量達超過13萬立方公尺。
簡振源說，水庫清淤作業是維持水庫永續運作重要工作，要在維持水庫原有供水功能條件下，清淤作業是極具挑戰性且極耗經費的工程，以水力排砂是最有效與最經濟的選項，但操作的時機點往往都是在颱風豪雨洩洪期間。
南水局長黃世偉強調，台南地區目前曾文和烏山頭水庫蓄水位較低，正是清淤黃金期，將持續擴大放淤作業。
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