原標題：歐盟最高法院裁定歐盟公民同性伴侶享有居留權



中新網6月5日電 據「中央社」報導，當地時間6月5日，歐盟最高法院裁定，歐盟公民的同性伴侶，不論國籍，有權住在歐盟任何一個成員國的境內，即使在不承認同性婚姻的國家，也享有居留權。

資料圖：比利時布魯塞爾歐盟總部大樓前。

據報導，歐盟法律中保障人們行動自由的條款，擴大了適用範圍，使其適用於歐盟公民的非歐盟配偶。報導稱，歐洲法院的判決意味著，該條款適用範圍包括同性伴侶。但設於盧森堡的歐洲法院確認，歐盟成員國「有權批准或否決同性之間的婚姻」。

歐洲法院同時裁定，「拒絕給予歐盟公民的非歐盟成員國同性配偶，在境內居住的衍生權利，他們不可用這種方式，妨礙歐盟公民的居住自由。」

報導稱，歐洲法院裁決羅馬尼亞男子柯曼和她的美國丈夫漢密爾頓一案時，由於羅馬尼亞不承認同性婚姻，未能將韓米爾頓列為配偶，使他無法在羅馬尼亞居住超過3個月。據悉，柯曼和韓米爾頓於2010年在布魯塞爾結婚。

歐洲法院表示，拒絕承認在另一個歐盟國家合法完成的同性婚姻，「可能妨礙該公民自由行使遷徙和居住的權利」。