新北市三重區昨（ 4 ）日驚傳拐童案！一對母女到某購物廣場買東西，母親還推車時， 2 歲女童竟遭 62 歲曾姓婦人拐走，警方獲報後循線找到婦人家，破門救出頭髮被剪得亂七八糟的女童。

綜合媒體報導，曾姓婦人領有中度身心障礙手冊，和女兒同住在三重。 4 日中午她在購物廣場 1 樓大廳看到女童獨自站在那裡，竟逕自將女童帶回住處，女童母親還完推車後發現孩子不見，急得報警處理。

警方獲報後調閱監視器畫面，鎖定曾姓婦人，並透過鄰居指認找到曾婦住處，一小時內就破門順利救出女童，但女童原本及肩的頭髮被曾婦剪到頸部以上，瀏海也被剪得亂七八糟，所幸並未受傷。

曾姓婦人被逮後供稱，因當時購物廣場外面有許多工程車，她擔心女童會有危險，加上聽到女童喊口渴，才會帶她回家喝水，後來女童又說很熱，才拿剪刀幫她剪頭髮。曾婦訊後被依略誘、妨害自由等罪嫌移送法辦。