彰基與泰國蘭實大學簽署MOU中央社 (2018-06-05 22:10)
彰化基督教醫院旗下員林基督教醫院院長李國維（右）5日與泰國蘭實大學國際醫院（RSU International Hospital）董事長阿席特（Arthit Ourairat）簽署合作備忘錄，由中華民國駐泰國代表童振源（中）擔任見證人。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年6月5日
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