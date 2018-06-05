國泰夢想豪小子「林家夜市」球迷會5日在台北西門町登場，美國職籃（NBA）台裔球星林書豪（前左3）現場抽出幸運球迷，和他一起挑戰4個遊戲，在經過兩個遊戲「暖身」後，林書豪在籃球九宮格、射氣球力壓粉絲勝出。中央社記者李晉緯攝 107年6月5日