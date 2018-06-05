夜市搬進球迷會 林書豪最愛豬血糕（1）中央社 (2018-06-05 22:10)
美國職籃（NBA）台裔球星林書豪5日化身為「林老闆」，將夜市搬到球迷會與粉絲同樂，他說，夜市是台灣的文化，他很喜歡逛夜市，也透露他最愛的夜市美食是豬血糕。中央社記者李晉緯攝 107年6月5日
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