夏普增資2000億日圓 購交易銀行優先股中央社 (2018-06-05 21:48)
（中央社記者楊明珠東京2018年6月5日專電）鴻海集團旗下的夏普（Sharp）今天宣布，將公開發行增資最高2000億日圓（約新台幣548億元），收購主要交易銀行所持的優先股。
「日本經濟新聞」報導，夏普與交易銀行瑞穗銀行及三菱日聯銀行今天簽署收購這兩家銀行所持有的優先股契約，收購總額逾1850億日圓。另外，夏普也有意取得鴻海集團員工所組的控股公司所持有的一部分優先股。
夏普預定2019年6月前增資，考慮以涵蓋海外公開募資在內的公開增資為主，但是具體的時間、方法尚未確定，將綜合市場動向等各種考量再做決定。調度到的資金用於購得優先股之外，若有餘額將用於設備投資、研發經費。
夏普因液晶面板事業經營不振，導致財務體質惡化，2015年6月以債務股權置換（Debt Equity Swap）的方式將債務轉換成優先股，如果能購得這兩家銀行所持的優先股，被視為「投機等級」的評比可獲得改善。（編輯：郭中翰）
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