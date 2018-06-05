日期:6月5日晚，2018年世界女排聯賽泰國呵叻站結束了首輪爭奪。土耳其3-1力剋日本贏得預賽第四周的開門紅，金軟景等主將回歸的韓國3-1戰勝東道主泰國止住連敗頹勢。

土耳其3-1日本

呵叻站的揭幕戰在土耳其和日本兩強之間展開。網口實力更勝一籌的土耳其女排3-1力克對手，四局比分為25-17、25-23、13-25和25-11。

日本派出主攻內瀨戶真實、石井優希，副攻奧村麻依、島村春世，接應新鍋理沙，二傳富永和自由人井上琴繪。土耳其首發亮相的是主攻梅里哈、厄爾坎，副攻居內什、艾達，接應博茲，二傳奧茲巴伊和自由人阿克茲。

首局開局日本進入狀態較慢，土耳其在博茲的發球輪迅速拉開比分，梅里哈反擊得手助本隊10-3領先。內瀨戶真實一攻打手出界，日本終於得以過輪4-10落後。中局日本場面小有改觀，但土耳其網口施壓充分仍牢牢掌握了主動權，憑厄爾坎的強攻20-12佔先。梅里哈直線扣球24-14拿下局點后，日本連拿3分追至17-24。博茲強攻一錘定音，土耳其25-17先贏一局。

第二局日本改由田代佳奈美擔綱二傳，黑厚愛和石井優希搭檔主攻。開局日本4-1超出，短暫相持后博茲防守失誤，日本8-5領先進入第一次技術暫停。土耳其追至8-9，博茲反擊出界錯失扳平契機8-10落後。中局土耳其在居內什的發球輪重獲主動權，博茲反擊得手、黑厚愛扣球出界、石井優希一傳受挫，土耳其在第二次技術暫停16-14反超。落後3分的日本追至19-20，土耳其憑厄爾坎的突破21-19佔先。日本咬至23-24后，博茲2號位突破成功，土耳其25-23險勝再贏一局。

第三局13-25潰敗后，土耳其及時穩定情緒重樹網口優勢，在兩次技術暫停分別以8-3和16-4的絕對優勢領先。後半局土耳其雖小有波動卻無礙大局，博茲強攻將比分定格在25-11，終以3-1擊敗日本。

韓國3-1泰國

上周3連敗的韓國在本周迎來金軟景等主力選手的回歸。面對主場作戰的泰國，韓國女排雖在後兩局遭遇較強抵抗，還是憑藉網口優勢在激戰四局后3-1闖關，四局比分為25-16、25-18、20-25和26-24。

韓國的首發陣容為主攻金軟景、李在英，副攻金秀智、梁孝珍，接應金熙珍，二傳李孝熙和自由人林明玉。泰國由主攻阿耶查拉蓬、查楚昂，副攻普萊姆基特、哈塔亞，接應瑪麗卡，二傳努特薩拉和自由人塔帕費蓬聯手應戰。

首局韓國進入狀態較快，金熙珍發球建功助本隊8-4領先進入第一次技術暫停。金軟景反擊犀利，梁孝珍攻攔3次建功，韓國在第二次技術暫停將比分拉開到16-8。後半局韓國隊一路領先，25-16大勝先聲奪人。

第二局再遭潰敗18-25告負后，泰國隊在後兩局變陣奏效，場面有明顯改觀。繼第三局25-20扳回一局后，第四局也多次與韓國形成均勢，無奈韓國隊在關鍵分把握上更勝一籌，終以26-24涉險鎖定勝局，3-1擊敗泰國。

韓國的副攻梁孝珍力奪21分榮膺得分王，主攻金軟景拿下20分，接應金熙珍和副攻金秀智分獲10分和9分。泰國得分最多的阿耶查拉蓬贏得18分，替補登場的老將奧努瑪貢獻16分，副攻普萊姆基特進賬12分。

明天泰國呵叻站次輪角逐日本和韓國遭遇，泰國挑戰土耳其。（高加索）