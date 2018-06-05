朱世赫率韓國出戰成都公開賽 讚中國實力有目共睹北京新浪網 (2018-06-05 21:53)
資料圖 乒乓球比賽。 中新網記者 翟璐 攝
中新社成都6月5日電 （記者 賀劭清）「馬龍是我的偶像，雖然他不是我們隊長，但我們都親切地稱呼他為『龍隊』。」馬來西亞國家乒乓球隊隊員梁志鋒5日在成都表示，兩年前他曾在成都負於馬龍，這次來參賽主要還是為了積累「經驗」，和全世界的優秀選手過招。
2018年「一帶一路」成都國際乒乓球公開賽當日在成都開賽。該賽事由國際乒聯支持，中國乒乓球協會、成都市人民政府等主辦。比賽設特邀組（男子團體）和公開組（混合團體）兩個組別，吸引了澳大利亞、波蘭、韓國、馬來西亞、新加坡等11個國家和地區的運動員參賽。
梁志鋒曾在2017年馬來西亞全國乒乓球錦標賽中奪取男單冠軍，但在成都國際乒乓球公開賽的首輪比賽中，他1：3不敵韓國選手趙惟辰。「韓國、日本的乒乓球運動員都很厲害，但最厲害的還是中國隊，他們技術全面，打敗中國隊是最難的事。」梁志鋒說，接下來他會繼續苦練技術，爭取在今後的乒乓球巡迴賽中出線，能有與中國隊對戰的機會。
參加此次公開賽的韓國代表隊由有著「世界終極削球手」之稱的朱世赫執教。「中國乒乓球的實力有目共睹，我們平時教學也會播放中國隊的比賽視頻，研究戰術。」朱世赫說，他希望隊員們通過來中國比賽，變得更有戰鬥力。
中國國乒男隊在2018年瑞典世乒賽團體賽勇奪「九連冠」后，國際乒聯曾表示要對賽事進行改革。「中國隊的實力肯定是全世界最強的，但是國際乒聯的改革並不是針對中國，而是為了幫助所有國際乒聯會員。」國際乒乓球聯合會首席執行官史蒂夫說，改革后球員及參賽隊需要先角逐洲際賽事，獲勝后再進入到最後的決賽圈，希望此次改革讓比賽更加規範。
當日下午，國際乒乓球聯合會、中國乒乓球協會、四川省體育局、成都市人民政府還將共同簽署《2018年女子乒乓球世界杯、2019年男子和女子乒乓球世界杯辦賽協議》，確定2018年女子乒乓球世界杯、2019年男子和女子乒乓球世界杯落戶成都。（完）
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