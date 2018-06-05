6月4日，兩年一度的跳水世界杯在武漢拉開戰幕。只是在馬來西亞跳水隊中，少了來自中國的名教頭楊祝梁以及田亮前搭檔、馬來西亞跳水教練黃強的身影。

「事情終於過去了，一切都乾乾淨淨，沒有任何問題，也感謝法院還了我一個公正。」在久未更新的朋友圈，黃強寫下了這樣一段話。歷時半年多的「強姦女弟子」官司終於塵埃落定，接受新浪體育專訪時，黃強有話要說，卻也有些欲言又止。

當時是從馬來西亞媒體傳來的相關報導：（2017年）9月26日一名跳水運動員在吉隆坡的體育館內被教練強姦，該運動員父母隨後報案，目前涉案教練已經被警方拘捕。一旦罪名成立，被告可被判最高20年監禁及鞭笞，或兩者兼施。事件過去了八個多月，卻鮮有最新進展。

「是的，沒有後續報導，是因為沒有什麼新聞價值了嘛。」電話那頭的黃強教練頗為無奈地自嘲道，隨後向新浪體育告知了官司結果：「法院的判決是——表面罪名都不成立，當庭釋放。」

回顧起整個事件，他坦言從始至終都深感驚詫：「我都不知道什麼事，就和警察一起去了。然後才知道，我以前的隊員告我強姦。我帶她很多年，也拿了一些青年賽的不錯成績，特別是在青奧會，獲得一銀一銅。說我9月26日下午在陸上訓練館強姦了她。整件事情，到案件結束為止，沒有任何證據，連能證明我碰到她的都沒有！」

「我是10月2號到12號在看守所10天，然後被保釋，開始打官司。開庭開了7次左右，最後宣布結果是4月9號。」這一場從天而降的風波，無疑對他的執教生涯和家庭帶來不小的震動，「確實對我的家庭造成很大影響，畢竟我在馬來西亞還是有一定知名度。」

「那段時間，也積極準備官司，畢竟沒有的事，怎麼樣都是很難說過去的。雖然一些背後勢力可以利用關係，讓事件發酵，但拿不出任何證據的。」在採訪中，能感覺到該事件遠沒有表面上看起來那麼單純，但黃強教練表示還不到反擊的時候。

今年36歲的黃強曾是我國跳水奧運冠軍田亮的搭檔，兩人攜手問鼎過2000年世界杯冠軍。2007年退役后，跟隨名教頭楊祝梁來到馬來西亞。2010年黃強與馬來西亞女子結婚，一年後獲得馬來西亞國籍，2012年他代表馬來西亞參加奧運會，在30歲的時候終圓奧運夢想，並獲得雙人三米板的第八名。退役之後，黃強擔任馬來西亞國家跳水隊教練至今。

近年來，馬來西亞跳水一直在取得突破：2009年世錦賽女雙10米台首次收穫獎牌；2012年倫敦奧運會潘德蕾拉摘取女子10米台銅牌；2015年世錦賽潘德蕾拉再獲10米台季軍；2016年裡約奧運會，潘德蕾拉/張俊虹又登上了女雙10米台的領獎台；2017年布達佩斯游泳世錦賽上，張俊虹憑藉女子10米跳台冠軍，迎來了馬來西亞跳水世錦賽第一金。她正是中國籍主帥楊祝梁從選材到成材的最好例子，算得上是「中國教練在馬來西亞播種的第一批小苗」。這些榮譽背後，黃強等中國隊教練的付出功不可沒。

如今，官司發生后，身為總教練的楊祝梁已經離開馬來西亞；黃強贏得了官司，但也心灰意冷：「我現在自由身一個。」至於未來的工作安排，是告別馬來西亞，還是去其他國家執教，黃強教練說還需要冷靜一段時間：「先把一些事情處理完了，再考慮。」

（何霞）