伊朗增濃縮鈾產能 尼坦雅胡：為摧毀以色列中央廣播電台 (2018-06-05 20:49)
以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)今天(5日)說，伊朗計畫增加濃縮鈾產能，目的是要製造用來對付以色列的核子武器。
尼坦雅胡今天透過推特發布影音談話指出：「伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)已在2天前，表明他想要摧毀以色列國的意圖。」
尼坦雅胡接著表示：「哈米尼昨天(4日)解釋他要怎麼摧毀以色列國─藉由生產不受限制的濃縮鈾，製造一個核彈庫。」
不過，尼坦雅胡也表示，以色列對於伊朗宣布要擴大濃縮鈾產能一事，並不感到驚訝，他並且重申，將會阻止伊朗取得核子武器。
尼坦雅胡目前在法國訪問，在此之前，他已訪問柏林，與德國總理梅克爾(Angela Merkel)會談，他接著將於6日訪問倫敦，會晤英國首相梅伊(Theresa May)。
尼坦雅胡訪問德法英3國，目的在說服3國追隨美國總統川普的腳步，也放棄2015年簽署的核子協議。
伊朗2015年與世界六強簽署「聯合全面行動方案」(JCPOA，核子協議正式名稱)，藉由嚴格限制核活動來換取放寬制裁。這項協議的目的是要阻止德黑蘭發展核子武器，而德國、法國和英國是核子協議的其中3個簽署國，另外3國為美國、中國和俄羅斯。
在美國退出這項協議後，德法英3國正在極力挽救協議。至於以色列站在川普那一邊，一向反對伊朗核子協議。
另外，伊朗原子能組織(AEOI)發言人卡馬萬迪(Behrouz Kamalvandi)4日表示，伊朗已經通知聯合國國際原子能總署(International Atomic Energy Organisation ，IAEA)，將啟動增加濃縮鈾產能的進程，包括UF6(六氟化鈾)。
卡馬萬迪說，伊朗有能力加速製造離心機。離心機是用來提煉濃縮鈾，而UF6是離心機的原料。
另外，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)4日表示，他已經下令著手準備，如果與各大強國達成的核子協議因美國退出而瓦解，伊朗就開始增加鈾濃縮產能；哈米尼並誓言，絕對不接受限制伊朗的彈道飛彈計畫。
哈米尼說，如果證實歐洲、俄羅斯和中國等簽約國無法保障伊朗的經濟利益，「我已經下令伊朗原子能機構，準備好提升我們的(濃縮)鈾產能」。
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