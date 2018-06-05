法國總理菲力普(Edouard Philippe)今天(5日)宣布，法國將把提供難民的法語課程加倍，來到400小時，以幫助這些難民融入法國社會。

菲力普表示，這些新增加的課程是總統馬克宏(Emmanuel Macron)移民改革的一環，以平衡更快速遣返尋求庇護遭拒的難民，以及支持獲准留下的難民。

菲力普在針對整合難民工作首度召開的部長級會議中表示，這使得提供新到難民的課程增加到600小時，這些難民要更努力要學習語言。

菲力普沒有提到這項計畫需要多少經費。

法國國會議員、隸屬馬克宏領導的政黨共和前進(LREM)的塔榭(Aurelien Tache)，提出數十項措施，其中包括額外的語言課程。塔榭估計，這些措施總共要花費6億零700萬歐元(7億1千萬美元)。

法國同時將難民的「公民訓練」課程時間加倍，來到24個小時。