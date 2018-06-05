遼寧鐵礦爆炸 至少11死25人身陷坑內中央廣播電台 (2018-06-05 21:36)
中國中央電視台(CCTV)報導，位於中國東北的遼寧本溪市南芬區思山嶺一座鐵礦，今天(5日)下午4時左右發生爆炸事件，造成至少11人死亡，9人受傷，另有25人仍身陷坑內。
中國中央台報導，這座鐵礦是由「中煤集團」所有。
另外，根據中國媒體報導，這座鐵礦發生的嚴重事故，是因為運送炸藥車輛在礦場井口爆炸導致，受傷的礦工已全部送往醫院救治，部分被困人員亦已取得聯絡。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- A│X Armani Exchange 時空遊者時尚都會鏤空手錶(AX2402)-47
- 藍光博士 65吋抗藍光液晶螢幕護目鏡 JN-65PLB
- 【音圓 B-580】A-320+ACT-869 PRO+KB-2328DP+FBC-6800(伴唱
- 【ALBION艾倫比亞】奇肌修復露40ml(百貨公司貨)
- LEGO樂高 城市系列 60162 叢林直升機空投任務
- Live互動英語互動光碟版 (1年12期) 贈 Maluta花崗岩不沾砂
- 【Ernest Borel 瑞士依波路表】復古系列 玫瑰金皮帶 39.5mm
- YES純天然100％AA級蠶絲冬被 5×7單人豪華型
- 【DIJIA】米蘭全網無手腳圈固定兒童成長椅/辦公椅(三色任選
- DIANA 街頭率性--皮帶飾釦經典百搭真皮短靴-棕
孫安佐被控聯邦重罪 恐終身無法入境美國【中央社】
轎車撞進騎樓 1童身亡2男輕重傷（2）【中央社】
台大女遭分屍逾半月 兄悲悼亡妹：正義能還我們公道嗎？【NOWnews今日新聞】
亞太空品管制策略交流研討會 嘉縣分享阿里山空品淨區推動經驗【台灣好新聞報】
林百貨開幕四周年慶暨「雙城戀．設計展」【大成報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》