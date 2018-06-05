中國中央電視台(CCTV)報導，位於中國東北的遼寧本溪市南芬區思山嶺一座鐵礦，今天(5日)下午4時左右發生爆炸事件，造成至少11人死亡，9人受傷，另有25人仍身陷坑內。

中國中央台報導，這座鐵礦是由「中煤集團」所有。

另外，根據中國媒體報導，這座鐵礦發生的嚴重事故，是因為運送炸藥車輛在礦場井口爆炸導致，受傷的礦工已全部送往醫院救治，部分被困人員亦已取得聯絡。