提升濃縮鈾產能 伊朗：開始建造先進離心機中央社 (2018-06-05 21:25)
（中央社貝魯特5日綜合外電報導）伊朗原子能組織首長沙列西今天表示，伊朗已著手在納坦茲（Natanz）核設施建造先進離心機的基礎建設，但仍會遵守與世界列強簽署的2015年核子協議。
路透社報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）昨天表示，他已經下令，如果美國5月退出核子協議後讓這項協議瓦解，就著手準備增加提煉濃縮鈾的產能。
伊朗原子能組織發言人指出，德黑蘭當局今天將通知總部設於奧地利首都維也納的國際原子能總署（IAEA），伊朗已開始增加提煉濃縮鈾的產能。
沙列西（Ali Akbar Salehi）在國營電視台播出的記者會上表示，納坦茲核設施建造先進離心機的基礎建設進展迅速。
沙列西說：「如果我們按照正常進度，將會需要6至7年時間，但如今將會於未來數週和數個月內準備就緒。」（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070605
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