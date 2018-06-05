首度與陽岱鋼交手 宋家豪占上風拿中繼成功中央社 (2018-06-05 21:23)
（中央社記者謝靜雯台北5日綜合報導）日職樂天隊投手宋家豪今天中繼投1局，與旅日前輩讀賣巨人陽岱鋼首度在日職例行賽碰頭，宋家豪讓陽岱鋼打成滾地球出局；宋家豪拿中繼點，陽岱鋼敲1安，樂天以4比1拿勝。
樂天隊今天與讀賣巨人隊交手，樂天隊3局靠著保送、茂木榮五郎2分砲取得領先，巨人隊5局下半靠著接連安打追回1分。
比賽6局樂天隊2比1領先時，宋家豪接手中繼，1人出局後被小林誠司敲出安打，讓山口俊敲出投手方向飛球出局，接著面對陽岱鋼，3球讓陽岱鋼敲出游擊方向滾地球出局。
今天比賽7局打完樂天隊2比1領先，8局樂天隊再靠著接連2次保送、田中和基安打送回1分，滿壘時暴投跑回球隊第4分，樂天隊終場以4比1拿下勝利。
宋家豪今天總計用12球投1局，被敲1支安打、無失分，最快球速151公里，拿下本季第3個中繼成功，賽後防禦率1.69，近3場出賽無失分。
陽岱鋼今天首局敲出二壘打，3局選到保送，但接下來幾次打擊機會沒有表現，總計4打數敲出1支安打，連兩場出賽有安打表現，賽後打擊率2成63。（編輯：張芷瑄）1070605
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