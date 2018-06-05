雙色球第18064期開獎：02 05 10 11 17 21+05北京新浪網 (2018-06-05 21:28)
開獎現場
日期:2018年06月05日，福彩雙色球第18064期開獎，以下是詳細開獎流程：
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21：15 雙色球搖獎開始
21：18 獎號全部產生，本期獎號：紅球02 05 10 11 17 21；藍球05。
21：30 當期紅球號碼大小比為2：4，三區比為4：2：0，奇偶比為4：2。紅球開出1組同尾號11 21，1組連號10 11，4枚斜連號05 11 17 21,2枚重號05 10，藍球開出遺漏34期的奇碼05。
當晚其他玩法開獎號碼為：
福彩3D第18149期最新開獎號碼：923（查看詳情）
排列三第18149期最新開獎號碼：871（查看詳情）
排列五第18149期最新開獎號碼：87114（查看詳情）
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