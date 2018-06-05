《使命召喚15》即將在E3 2018上獲得一次完整展示。不過在官方正式展示前，本作的所有首發地圖提前被玩家泄露出來。

消息來自於奧地利YouTube玩家，這名玩家之前就曾準確爆料過《使命召喚》的消息，有一定的可信度。

根據這名玩家，《使命召喚15》首發共有17張地圖，更多地圖將在發售後通過更新的形式追加進來。

這些地圖是：

Blockage – Cruise Ship

Boundary – College Campus

Bridgehead – NYC

Dustoff – Standoff Remake

Escalade – Castle/Ruins

Contraband – Island in the Caribbean

MP_Airport

MP_Crossing

MP_Defilade

MP_Japan

MP_Garrison

MP_Nuketown4

MP_Rockies

Payload – Snowy Military Installation

Raided – Raid Remake

Rooftops – Firing Range Remake

Seaside – City on the Coast

《使命召喚15：黑色行動4》將於10月12日正式發售，登陸PC（暴雪戰網獨佔）、PS4和Xbox One。預購的玩家將獲得私人測試資格。