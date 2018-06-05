傳《使命召喚15》首發共有17張地圖 名單曝光北京新浪網 (2018-06-05 21:41)
《使命召喚15》即將在E3 2018上獲得一次完整展示。不過在官方正式展示前，本作的所有首發地圖提前被玩家泄露出來。
消息來自於奧地利YouTube玩家，這名玩家之前就曾準確爆料過《使命召喚》的消息，有一定的可信度。
根據這名玩家，《使命召喚15》首發共有17張地圖，更多地圖將在發售後通過更新的形式追加進來。
這些地圖是：
Blockage – Cruise Ship
Boundary – College Campus
Bridgehead – NYC
Dustoff – Standoff Remake
Escalade – Castle/Ruins
Contraband – Island in the Caribbean
MP_Airport
MP_Crossing
MP_Defilade
MP_Japan
MP_Garrison
MP_Nuketown4
MP_Rockies
Payload – Snowy Military Installation
Raided – Raid Remake
Rooftops – Firing Range Remake
Seaside – City on the Coast
《使命召喚15：黑色行動4》將於10月12日正式發售，登陸PC（暴雪戰網獨佔）、PS4和Xbox One。預購的玩家將獲得私人測試資格。
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