微軟表示仍深愛單機遊戲 但單機已非業界主流北京新浪網 (2018-06-05 21:41)
微軟工作室的新Boss Matt Booty最近接受了英國遊戲雜誌MCV的專訪。在此期間，他談到了對遊戲開發，特別是單機遊戲體驗的看法。
Booty之前負責的是《我的世界》系列，後來晉陞到了微軟遊戲工作室領導。不過他在和微軟的Xbox One發展策略上並沒有明顯的不同。
Booty告訴MCV：「遊戲行業永遠都會有遊玩時長20-30個小時的單機遊戲。我們深愛著這些遊戲，我們也沒有忘記它們。但是專注於直播，電競和觀看等關於遊戲壽命的思考也同等重要。當今遊戲行業，沒有一個人在開發大規模3A遊戲時不想著通過內容更新和遊戲服務讓它的壽命達到2年或更久的時間。」
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