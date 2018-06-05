微軟接近收購Playground 近期將公佈《地平線4》北京新浪網 (2018-06-05 21:41)
英國遊戲開發商Playground Games可能快要被微軟收購了。英國政府公司網站上發佈了一個pdf文件顯示，在5月29日，微軟的商業及企業發展副總裁Keith Ranger Dolliger被任命為Playground Games新的主管。
甚至連地址都指向了微軟，這並不是巧合。Dolliger長期以來一直擔任微軟公司的副總裁和副總法律顧問，負責商業和企業發展。他也是LinkedIn、Rare、Skype、Lionhead、Groove Networks、Havok、Xamarin等公司的董事。這些公司有什麼共同特點呢?沒錯，都被微軟收購了。
這則購案非常合理，Playground Games自成立以來就與微軟保持著密切的合作，迄今為止他們發佈的所有遊戲都是Xbox或Win10獨佔的，例如《極限競速：地平線》系列。
正式收購聲明可能會在E3的Xbox發佈會中公開。預計Playground Games會在會上正式公佈《極限競速：地平線4》.早先有傳言稱遊戲環境會設置在日本，不過最新消息卻指向了英國。
另外，這並不是該工作室目前開發的唯一遊戲。旗下的另一個工作室正在將開發一個開放世界RPG，他們已經招募了一些《GTA3》、《地獄之刃》、《合金裝備5：幻痛》的前遊戲開發工程師。最近又有消息透露這可能是另一個微軟的自有IP《神鬼寓言》。Lionhead工作室已經解散，Playground Games可能是繼續這個IP的最好選擇。
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