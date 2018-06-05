▲艾蜜莉在巴黎拍美照。（圖／翻攝自艾蜜莉拉塔科斯基IG , 2018.6.5）

女星艾蜜莉拉塔科斯基（Emily Ratajkowski）因演出電影《控制》搶愛女配角而走紅，擁有清純臉蛋與火辣身材的她，時常在IG分享自己的工作及生活，近日她又辣曬巴黎美照，飽滿雪乳超吸睛，小蠻腰更是性感到破表，粉絲狂喊「太火辣」。

艾蜜莉幾年前因MV〈模糊界線Blurred Lines〉一裸成名，取得進入好萊塢的敲門磚，1991年出生的她擁有亮麗外型，對於自己的火辣身材總是不吝分享。近日她停留巴黎，在IG大曬辣照，她穿著後背近乎全裸的銀色細帶上衣，雪乳看似快蹦跳出來，令人臉紅心跳，簡直快噴鼻血。

▲艾蜜莉雪乳、蠻腰超吸睛。（圖／翻攝自艾蜜莉拉塔科斯基IG , 2018.6.5）