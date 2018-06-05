▲「第二屆魅力金門半程馬拉松路跑-金沙場」今舉行記者會，包括金門縣觀光協會理事長吳嘉獎（右三）、議員歐陽儀雄（左二）等人都出席。（圖／蔡若喬攝 , 2018.06.05)

由金門縣觀光協會主辦的「第二屆魅力金門半程馬拉松路跑-金沙場」，已有998人報名參賽，將於6月10日舉行，因氣候仍為炎熱，主辦單位今天說，將原起跑時間提早至6點起跑，也提醒選手做好賽前練習提升體能，起跑前及途中要多補充水分。

第二屆路跑以「風獅爺」為主題，每場賽事均頒發給選手一面代表主場鄉鎮的風獅爺獎牌及國際馬拉松暨路跑總會(AIMS)認證的成績證書，且只要完成第2屆連續五場賽事，選手獲得的獎牌可合拼成一大尊風獅爺，十分特別。

▲「第二屆魅力金門半程馬拉松路跑-金沙場」今舉行記者會，議員暨金門縣體育會理事長唐麗輝致詞表示，運動結合觀光，在金門已形成風氣。（圖／蔡若喬攝 , 2018.06.05)

第二屆魅力金門半程馬拉松路跑今天舉辦記者會，包括金門縣觀光協會理事長吳嘉獎、金門縣議員唐麗輝、歐陽儀雄、張雲德、王碧珍、金門縣觀光處副處長李銘培等人都特別出席。

此次路跑，金門縣觀光協會特別規劃絕對可讓跑者驚艷的金沙鎮特有精彩觀光路線，跑經金沙鎮各處景點(文化園區、金沙水庫、榮湖、陽翟、碧山、楓香林、民俗文化村、獅山砲陣地、馬山勇士紀念碑，回到終點休息後還可到位於園區內歷史民俗博物館觀賞於金門挖掘出的億萬年古化石及各式古文物展覽。

報名完成另有贈送專業運動賽衣、運動大毛巾、多樣豐富紀念品伴手禮及參加摸彩活動，21公里組男女成績前五名名選手除了獎品外，遠東航空公司也再提供台灣-金門機票一張。若連續成功完成第二屆五場半程馬拉松(21K)賽事，金酒公司將提供特別紀念獎(大會紀念酒)一份。歡迎熱愛運動者報名參加，第二屆魅力金門半程馬拉松，第二場賽會將於9月16日於金寧鄉舉行，並於6月26日開始報名。相關賽事資訊請洽金門縣觀光協會或中華民國路跑協會，報名網址：www.sportsnet.org.tw；或電洽金門縣觀光協會（電話082-373109）。

▲「第二屆魅力金門半程馬拉松路跑-金沙場」記者會公布今年的伴手禮，相當多元豐富。（圖／蔡若喬攝 , 2018.06.05)

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※