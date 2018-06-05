影／惡意逼車還打人！「軟腳哥」甩棍叫囂 慘跌一跤糗翻NOWnews今日新聞 (2018-06-05 21:31)
想耍狠卻意外出包，真的好糗！日前高雄市湖內區一名機車騎士行經在一般道路，無故遭左後方的汽車駕駛惡意逼車，對方甚至直接下車叫囂，還亮棍棒作勢毆打。不料，過程中他疑似重心不穩跌倒，隨後竟自己「見笑轉生氣」亂揮棒攻擊。畫面曝光後笑翻大批網友，紛紛笑稱：「根本軟腳哥！」
▲黑衣男持棍棒作勢攻擊騎士。（圖／翻攝自爆料公社）
一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，上（ 5 ）月 29 日晚上 10 點左右，自己騎車在混合車道上，無故被後方車輛惡意逼車，氣得他質問「你逼車喔，我有惹到你嗎？」不料卻遭開車的黑衣男子嗆罵「你機車騎這道？你很嗆喔！」接著雙方越吵越凶，黑衣男竟從車上拿出棍棒大聲叫囂，甚至作勢攻擊騎士、敲打機車，過程中因重心不穩不小心跌了一跤，隨後暴怒持棒亂揮，另外同行的 2 名友人則在旁看戲。
▲黑衣男最後「見笑轉生氣」持棒亂揮，同行友人則在旁看戲。（圖／翻攝自爆料公社）
影片一出，網友紛紛笑回「拿東西還打輸人」、「根本不敢動手，裝腔作勢，娘們嗎？ 」「什麼時代了還那麼囂張」、「法律治安太鬆散了嗎」；還有網友肉搜出黑衣男的臉書留言灌爆「你為什麼軟腳啊？」「搞不清楚狀況還囂張？」
原 PO 事後報警處理，警方表示，抵達現場時 3 人已逃之夭夭，透過行車記錄器畫面循線將人逮捕到案，訊後依強盜、傷害、毀損等罪嫌送辦。
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