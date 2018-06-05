▲「第6屆國家環境教育獎」頒獎，雲林縣3組別榮獲全國優等。 （圖／雲林縣政府提供)

6月5日是世界環境日，行政院環境保護署特別選在今日舉行「第6屆國家環境教育獎」頒獎。雲林縣虎尾鎮北溪社區發展協會、古坑鄉華南實驗國民小學及古坑鄉草嶺生態地質國民小學鄭朝正主任，從全國20縣市眾多競爭者中脫穎而出，分別以社區組、學校組及個人組3組別榮獲全國優等獎，再創佳績。

虎尾鎮北溪社區從「虎尾彩虹村」到現在的「北溪剪紙藝術村」，6年發展了堅實的在地人文、產業、環境與文化等資源背景來推動環境教育，同時也藉著與各公、私部門單位合作辦理計畫及活動，帶領更多的民眾，以多元的方式進一步認識如何友善環境及維護傳統文化。

古坑鄉華南實驗國民小學透過永續環境、永續社會、災害預防和文化與綠色產業四個主軸面向，以三生(生產、生活、生態)課程為出發點，實踐對在地孩子的環環境教育，同時結合社區辦理生態祭典，成立社區醫療中心，發展生態與產業結合，協助社區產業優質轉型再回饋學校，進而帶動民眾實踐敬天惜地的生活與作為，朝永續發展方向努力。

▲「第6屆國家環境教育獎」頒獎，雲林縣3組別榮獲全國優等。 （圖／雲林縣政府提供)

古坑鄉草嶺生態地質國民小學鄭朝正主任自97年返鄉至今，持續透過在地、多元的體驗及解說課程，讓學童親自感受環境的美好內化為環境情感，以轉化為友善環境的行動力，也積極協助在地社區辦理營造計畫，相互結合以融入更多環教的多面向元素，持續朝學校與社區共榮共進之願景前進。

▲「第6屆國家環境教育獎」頒獎，雲林縣3組別榮獲全國優等。 （圖／雲林縣政府提供)縣長李進勇表示，雲林縣結合各單位機關、社區、學校及場域，運用在地特色積極推動環境教育，今年雲林縣推薦三組別獲獎績效卓越，各獲獎單位都是讓環保意識得以深耕的推手，也是從事友善環境及環境教育的學習典範，在此感謝所有的環境教育夥伴，用實際行動帶動更多人加入，讓友善環境的種子持續茁壯、深根，期許未來還有更多元的環境教育夥伴及單位加入環境教育的列車，共同攜手創造綠色、永續的生活環境，實現安居樂業好生活。