▲崙背國小參加2018年第九屆三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽暨第九屆盃亞洲盃Teeball代表隊選拔賽，以五戰全勝佳績榮獲冠軍。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.05)

雲林縣崙背國小參加2018年第九屆三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽暨第九屆盃亞洲盃Teeball代表隊選拔賽，以五戰全勝佳績榮獲冠軍，取得7月底於南韓首爾亞洲盃國際樂樂棒球錦標賽參賽資格。縣長李進勇今(5)日在縣府教育處長梁恩嘉及雲林縣肉品市場股份有限公司董事長李泓儀陪同下親赴崙背國小恭賀勉勵小選手，同時頒發獎品嘉勉學童。

李進勇表示，樂樂棒球運動在全台推動的相當普遍，而崙背國小Teeball隊卻能在資源相對匱乏情況下突破困境，以閑熟技巧及充分團隊合作精神，面對全國123支隊伍，歷經3個月爭戰，以五戰全勝的佳績打敗各縣市代表隊及眾多都會區學校，亮眼表現令人刮目相看。此次賽事是由中華民國樂樂棒球推廣協會主辦，也是國內Teeball最高層級的比賽，崙背小將能夠在決賽中脫穎而出，贏得冠軍，更顯榮耀。

▲縣長李進勇今(5)日親赴崙背國小恭賀勉勵小選手。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.05)

李進勇對於小選手們如此傑出的表現感到非常光榮，同時也感謝李政勳校長帶領及指導教練陳國禎老師及與教練團隊長期合作無間用心訓練、加上小選手們平日努力不懈的練習，在全校師生和家長堅強後盾支持下，從全國最高賽事中展現所學技巧，榮獲全國冠軍。李縣長也感謝豐泰文教基金會等民間企業支持，讓縣府持續推廣樂樂棒球運動。

崙背國小Teeball隊7月將代表我國赴韓參加2018年亞洲盃Teeball錦標賽，與日本、南韓、中國及香港代表隊選手一較高下，李縣長特別勉勵選手們再接再勵，表現最好的成績與風度，為台灣、為雲林爭光，在國際上得到其他國家共同的肯定。

▲崙背國小Teeball隊7月將代表我國赴韓參加2018年亞洲盃Teeball錦標賽，與日本、南韓、中國及香港代表隊選手一較高下。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.05)