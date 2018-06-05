《NBA 2K19》正式公佈！詹姆斯擔任紀念版封面球星北京新浪網 (2018-06-05 21:01)
今日2K正式公佈了《NBA 2K19》二十周年紀念版，勒布朗·詹姆斯成為封面球星。
《NBA 2K19》二十周年紀念版預告：
這次的遊戲封面通過勒布朗詹姆斯親自挑選的一些生動的關鍵詞表現出了阿克倫最摯愛的孩子的心路歷程。每一個詞都對勒布朗詹姆斯意義深遠，包括「為偉大而奮鬥」「動力」「平等」。「我十分榮幸可以作為二十周年紀念版的遊戲封面球星，這個也是我從很小就開始熱愛並暢玩的遊戲」詹姆斯說，「我這次想在封面上做一些不一樣的東西，以表現出那些給我動力並一直激勵我成長的一切，無論是我的家庭，還是我成長的地方，以及我深處的輿論環境。我十分榮幸我的心路歷程能夠作為2K歷史中此次特別時刻的一部分，我也很興奮我的粉絲可以看到它。」
「今年是Visual Concepts工作室成立三十周年，同時也是《NBA2K》系列遊戲問世二十周年的日子，所以能和本世代最具標誌性的球星勒布朗詹姆斯一起合作紀念這一里程碑，我認為意義非凡，」NBA2K全球營銷副總裁Alfie Brody說，「勒布朗詹姆斯在《NBA 2K19》二十周年紀念版上精心挑選的那些詞也體現出了他的激情和驅動力，促使他達到職業巔峰，繼而令他成為完美的封面球星。」
《NBA 2K19》二十周年紀念版由Visual Concepts開發，將於2018年9月7日以數字版和實體版同時在Xbox One、PS4和Switch平台，以數字版在PC平台全球首發。
《NBA 2K19》標準版將於2018年9月11日在Xbox One、PS4、Switch和PC平台全球首發。
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