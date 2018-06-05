《彩虹六號圍攻》沒把武器的傷害都是不同的，而且每次版本更新，都會警醒一次微調，那麼下面就為大家帶來一篇《彩虹六號圍攻》奇美拉行動各槍械傷害數據圖表一覽。一起來看看吧。

霰彈槍

一個傳統，上來先是霰彈槍

槍械面板數據如圖（M590A1）

滿槍彈容量為武器滿載上膛后的子彈數量，在霰彈槍中這個數據和面板上不同的，只有那幾把用彈匣供彈的霰彈槍：毛噴SASG-12、女鬼副武器SPAS-15和ela小姐姐的瘋狗噴F0-12

單發完全傷害=面板傷害×8，因為目前為止每顆霰彈槍子彈都包含有八枚彈丸，是理論上霰彈槍貼臉單發所能造成的最高傷害。

完全傷害是打完滿載彈量的槍所能造成的理論最多傷害。當然在霰彈槍槍種里對連噴意義稍微大那麼一點點點點點點。

兩把能上消音的噴子的數據。

當然這個賽季霰彈槍沒什麼變動，跟上兩個賽季基本上沒什麼變化。附上面板傷害和完全傷害排名。

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突擊步槍

完全射速是打完滿載彈量的槍所需要的時間，也就是全自動武器的最短續航時間。其他如字面所示，消音傷害右邊的數據就是加上消音器之後的面板數據。

兩個CBRN幹員帶了兩把各有特色的新步槍，lion的V308突破了突擊步槍的彈匣上限，甚至很多人都以為這把槍是把衝鋒槍。適當的強度讓GIGN的417多了一點上場的機會，另外的一位技能為F2的幹員表示理解。Finka的這把科幻步槍用上了西方國家的G36C的數據，甚至立繪上還用上了西方國家的全息瞄鏡。

和G36C一樣，SPEAR .308隻有一個優點，穩。加上finka自身的技能不會給你一絲後座力玄學爆頭的機會。不過finka帶的另外兩把槍的強度倒是壓低了這把步槍的出場率，甚至大機槍的DPS還比這把只有穩的步槍高了不少，再加上激素大機槍和激素毛噴的適用性其實比激素激光槍高了不少。倒是這兩個為了outbreak而出的幹員在outbreak里的實用性並不高…（沒準之後有時間想把吐槽outbreak的坑填一填）

這個賽季步槍沒什麼變化，下面是各種突擊步槍的排名，某位匿名的技能為F2的幹員表示很讚。

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手槍

手槍的話一切如常，上兩個賽季兩次普遍增加之後，手槍的普遍傷害都比普通的全自動武器高不少，很適合LFP586修腳的玩家。

再加上除了三把手炮之後消音傷害。

然後是手槍排名。

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衝鋒手槍

衝鋒手槍這個槍種的翻譯應該沒什麼爭議吧，Machine Pistol真叫自動手槍的話也太育碧式翻譯了。（來自未來有著優美外觀的知名9厘米衝鋒槍表示很讚）

跟上個賽季沒什麼變化，下面是除掉了被nerf掉特製消音槍口的SMG-12之後的消音傷害。

然後是各種排名，當然SMG-11全遊戲全自動武器DPS第一的位置是固定不變的。

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衝鋒槍

衝鋒槍的話除了被削殘了的ela小姐姐的衝鋒槍之外沒什麼太多變化。

除了自帶消音的肥宅快樂槍之後的消音數據。

接下去是衝鋒槍的各種排名，ela的EVO A1被削殘了之後，班迪的MP7時隔兩個賽季，在血蘭花賽季和基友耶大頭一起被拿掉了ACOG還強行被平衡掉了兩點傷害之後，歷經周折終於又回到了衝鋒槍DPS第一位置。

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狙擊槍

狙方面也沒什麼變化，上賽季出了把不帶ACOG的狙了之後，貌似A4紙幹員的SR-25上紙之後增加的後座力稍微少了一點？應該吧。

除了125傷害的大狙之外其他的消音數據。

還有排名。

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輕機槍

輕機槍算是最近這次季中更新的主要內容了，感覺主要受益者好像主要是Ying，減後座加傷害，就拿了個煙換了個闊劍。倒也是從血蘭花賽季到現在Ying技能的用法被挖掘出來了之後，這個幹員在休閑裏面上場的幾率越來越大了。

先把除了上不了消音的大菠蘿之外的消音數據發出來。

然後再是這次調整的幅度。先忍住不要吐槽第一把三速幹員的BIG MACHINE GUN，巴西隊長的一貫以來被吐槽指標性和有效火力壓制的M249算是鹹魚翻了身，託了PARA-308的福，先後都被加強到了48點傷害。

作為全遊戲全自動武器最高的49點傷害削弱到現在46點傷害之後，48傷害作為目前遊戲中全自動武器的傷害上限。當然這麼一看巴西隊長就有了傷害射速van全一致的兩把槍，比較大的區別在於開鏡速度和彈匣量。當然也是帶著大機槍三速幹員的中比較優秀的一把。Ying和Zofia的機槍都加強了9點傷害，但是Ying也就一把機槍一把霰彈和一把92手炮，算是一次針對性的加強了。當然個人感覺Zofia這把全遊戲中唯一一把能按住左鍵打個十幾秒的大機槍的加強還是無法撼動M762作為Zofia主武器的地位。至於6P41的再一次的一點削弱，我覺得挺正常的，畢竟finka激素大機槍rush還是很常見的，而Fuze在武器上的選擇這把最高DPS高載彈量的大機槍就算又被削了一點傷害的話，還是和武器中DPS排名第二的AK-12有競爭力的。

IQ：？？？ 育碧：不是給你做了個精英了嗎

排名

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所有武器總對比

接下去的話就是所有武器的總對比了，擊殺時間和擊殺槍數是以武器的面板傷害以及以120血量為基準的一個數值。看起來會比較長，點大圖進去會看起來完整一點。

先是

全自動武器DPS排名

全自動武器射速排名

完全射速排名

全武器完全傷害排名

全武器傷害排名

消音武器傷害排名

傷害調整表

然後是最後的傷害調整列表，反正改動的就這幾把武器，應該什麼人喜歡看一大串的0吧

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