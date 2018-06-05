《永恆之柱2》巫師3、指環王、魔獸頭像分享北京新浪網 (2018-06-05 21:01)
不少玩家看到《永恆之柱2》劇情對話的可選擇分支后，立馬就有了把熟悉的角色代入進來的角色扮演想法，下面為大家帶來warden625分享的《永恆之柱2》巫師3、指環王、魔獸等頭像，大家可以根據喜好選擇。
頭像所在目錄：Pillars of Eternity II\PillarsOfEternityII_Data\gui\portraits\player，更多精美頭像及使用詳情請看這裏：點擊進入
巫師3-白狼
我用來當主角的白狼，職業是戰士加魂刃，武器自然是劍、長劍和弩。
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戰神-奎爺
戰士的老父親，職業是野蠻人和戰士/武僧（好像說奎爺的形象靈感來源是暗黑2的野蠻人來著）。武器戰斧彎刀盾牌拳頭吧。
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權力的遊戲-龍母
風暴降生丹妮莉絲·不焚者·彌林的女王·安達爾人·洛伊拿人和先民的女王·七國統治者暨全境守護者·大草海的卡麗熙·奴隸解放者·龍之母咳咳....柱子2詩人可以召喚龍來著，詩人沒跑了
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黑人笑
試著牛皮紙效果自己加了點線，感覺還行
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巫師3-希里
因為老父親沉迷打牌而無家可歸的女兒（霧），職業和武器基本和老父親一樣。
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巫師3-葉奈法
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巫師3-特莉絲（1）
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巫師3-特莉絲（2）
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風暴英雄-喬漢娜
其實我既沒玩過風暴全家桶也沒玩過暗黑系列，但是聽說柱子2里聖武士加戰士的十字軍很強，所以就想做個類似的角色，然後我看到了鏈枷這個武器，想起了守衛的布麗吉塔，但是畫風差太遠了，於是想到了她的原型喬漢娜（霧）無奈這。
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指環王-甘道夫
你們最喜歡的雙手豪傑甘道夫
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指環王-精靈王子
精靈王子萊戈拉斯，木精靈遊俠預定，其實原頭像里就有一個造型比較接近的了....原圖整體色調太淡了，光靠美圖秀秀確實做出來效果不太理想，除非用手繪筆自己加線...
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