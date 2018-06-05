Xbox 的月訂閱服務 Xbox Game Pass 已經上市一周年。在過去的一年中，微軟在廣大粉絲的支持下取得了諸多成就。

自公佈以來， Xbox Game Pass 便備受全球玩家期待，因此， Xbox Game Pass 的服務不斷拓展，現已遍及全球 40 個區域和市場。微軟還在一月宣布：包含《光環（Halo）》系列、《極限競速（Forza）》系列及《戰爭機器（Gears of War）》系列所有微軟旗下工作室的遊戲大作，將在上市同期同步加入 Xbox Game Pass 遊戲陣容。

在 Xbox Game Pass 的第一年，廣大玩家和開發者已經發現，他們能夠通過這項服務發現更多體驗與交互的全新方式。自由暢玩更多精彩的遊戲作品，無疑正在積極地改變著人們的遊戲習慣。

Xbox Game Pass 的訂閱用戶不僅在服務內的遊戲時間有所增長，同時，這些用戶也會花更多的時間去體驗Xbox Game Pass 服務之外的遊戲內容。Xbox 平台上的活躍玩家數量也在不斷增長，這對於微軟的遊戲開發者及發行商帶來了非常積極的影響。

Xbox Game Pass 在讓 Xbox 玩家群體不斷擴大的同時，也為這個群體帶來了更多激動人心的互動，延長了諸多遊戲的體驗周期，讓微軟的合作夥伴發掘更多商業機會。 舉個例子，作為首款隨全球發佈同步加入 Xbox Game Pass 陣容的遊戲作品， 《盜賊之海（Sea of Thieves）》在上市一周內便收穫了超過 2 百萬的玩家。在五月，《腐爛國度2（State of Decay 2）》上市之後也獲得了來自廣大玩家的積極反饋，現階段的玩家也已突破 2 百萬人。除了來自第一方的精彩遊戲陣容之外，微軟也一直在不斷擴充 Xbox Game Pass 的遊戲陣容，讓微軟的玩家每個月都有新遊戲可以體驗。《實況足球 18（Pro Evolution Soccer）》、《獵人： 野性的呼喚（Hunter：Call of the Wild）》以及《卡車跑酷（Clustertruck）》等新晉加入 Xbox Game Pass 的遊戲作品，都收到了玩家的好評，而微軟也迫不及待地想為大家在接下來的一年中帶來更多膾炙人口的優秀作品。

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金峰，IGN中國遊戲編輯，在看《西部世界》第2季。