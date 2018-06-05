原文標題：56歲創業，87歲「裸退」，他是半導體教父，他的公司曾稱霸全球

綜合編輯 武昭含

據台灣媒體報導，晶圓代工廠台積電股東常會今日完成董事全面改選，董事長張忠謀將正式退休，卸下一切職務，離開打拚30年的台積電。

從1987年創辦台積電，張忠謀已經帶領台積電走過了31個年頭，而他也被稱作是「半導體教父」。30年間，台積電從默默無聞、不被看好的公司，躍居為全球半導體領域大咖，總市值一度創台灣證券史上最高市值紀錄，更曾超越半導體巨人英特爾，成為全球市值最高半導體企業。在台灣《天下》雜誌的標杆企業獎評選中，台積電連續11年獨佔鰲頭。CNN評價張忠謀是台灣經濟崛起的象徵，也是台灣經濟至今尚未破產的最重要原因。

2017年10月，張忠謀宣布將於今年六月股東會後「裸退」，不再擔任台積電任何職務。他在宣布退休時，表示要將余年留給自己和家庭，還談到了退休后的第一個願望：要寫完自傳的下冊。張忠謀在接受作家陳文茜的訪問時表示，他年輕時候的第一個夢想是當作家，但他的父親說「你當作家會餓死」。之後，他便放棄了這個作家夢，但下定決心，這一生一定要有自己的作品，還要親手執筆寫。

「寫的過程，不只是文字，不只是書寫，甚至不只是回憶，我想把很多部分連結起來，絲絲入扣，也算不負此生。」

「允公允能，日新月異」

南開中學的八字校訓影響一生

張忠謀出生於1931年，是浙江寧波人。大時代下，他也免不了地度過了顛沛流離的童年。日軍發動侵華戰爭后，張忠謀一家人為避戰亂輾轉遷徙於南京、廣州、重慶、上海、香港，張忠謀的童年時光大部分在香港度過。然而戰火不斷南下，一家人經歷過艱難險阻前往重慶，十一歲的張忠謀結束了「快樂童年」。1941年，張忠謀進入重慶南開中學就讀。

那段經歷里，張忠謀印象最深刻的是在重慶「大後方」的南開中學，它的八字校訓「允公允能，日新月異」影響了他一生，以至於他到現在都還會背。

在陳文茜的訪問中，張忠謀談起了童年與少年經歷對他性格的影響，「一個人性格的形成往往是在小時候，那種經歷現在可以用『顛沛流離』帶過去了。但其實頭18年，是我價值觀、性格的形成。那個時代，最重要的價值是『國家大於個人，社會大於個人，團隊大於個人』，也因此催生了愛國與無私。雖然身處苦難的時期，但我們都很樂觀，尤其在抗日戰爭的時候，總覺得光明就要來臨。」

內戰爆發后，張忠謀的父親帶著全家移民到了美國，18歲的張忠謀進入哈佛大學，全校1000多位新生，他是唯一的中國人。他的父親到美國后在哥倫比亞大學念了MBA，畢業時已經47歲，只能找到美國鄉下的工作機會，他對妻子說：「屬於我們這一代人的機會已經沒了，如果再到鄉下去，孩子的機會也會沒了。」為了讓孩子看到世界，接受最好的教育，張忠謀的父母留在了紐約，在紐約42街開了一家雜貨店。

在哈佛大學念了一年後，根據當時華人在美的就業發展情況，張忠謀轉學去了麻省理工學機械工程。雖然學習成績優異，但對搞機械這件事情，張忠謀始終興趣缺缺，在碩士畢業申請博士時，他兩次落榜，再無申請麻省理工博士的機會。

這次打擊也讓張忠謀開始重新思考人生，也做出了後來決定他一生的選擇。

沒有考上博士后，張忠謀有兩條擇業路線：一個是福特汽車公司，另一個是半導體公司希凡尼亞（Sylva-nia）。當時的汽車行業在美國盛極一時，但張忠謀卻選擇了後者，他的叔叔告訴他半導體發展很快，是未來，再加上想到「日新月異」的校訓，張忠謀毫不猶豫去了半導體公司。

雖然張忠謀形容這個決定有30%意氣用事的成分，但他當時的選擇改變了他的一生，也是他改變世界的開端。

瘋狂的決定

對於機械工程專業的張忠謀來說，半導體行業完全是陌生的，為了適應這個新的行業，他只好白天上班，晚上讀書，日以繼夜地加快學習。

他找到晶體管發明人之一，諾貝爾獎得主威廉？肖克利的經典著作——《半導體之電子與洞》來研讀。這是他在半導體的第一本教材，他說：「這有如讀荷馬古詩一樣的困難，但還是一字、一句、一段慢慢地讀，讀了又想，想了又讀。」

在半導體行業漸入佳境后，27歲的張忠謀決定離開希凡尼亞公司，去當時最好的半導體公司德州儀器。「希凡尼亞公司存在行銷方面的問題，而德州儀器是當時最好的半導體公司。做了這個決定后，很多人覺得我瘋了，畢竟希凡尼亞位於美國東北部的波士頓，是公認的文化最高的區，而德州在鄉下。」

張忠謀的人生中，有兩件事被旁觀者認為是「瘋了」，一件是離開了波士頓去了當時的「鄉下」德州，一件是離開美國去台灣發展。

德州儀器的經營理念是從基層做起，從研發到找市場，都親力親為，紮實地一步一步走。後來張忠謀的經營理念也是受到了德州儀器的影響。

在德儀，張忠謀真正感受到了美國科技公司的創新力量：「『疲倦』簡直是聽不到的形容詞。加班是不成文的規定，而且全都是自願，也沒有什麼加班費。『失敗』從不被接受；『挫折』可被理解，甚至同情。但受挫折者必須振作重來，如再有挫折，再重來，直到成功為止，大家一起賭，一起輸，一起贏，一起往前拼。」

27歲，張忠謀獲得人生中第一個正式管理職位：鍺開發部門經理。主導了半導體產業諸多技術革命的張忠謀，到今天依然算不上技術專家，他走的是領導技術專家，驅動技術變革的路子。這個小經理則是重要的開始。

41歲那年，張忠謀登上了新高峰。他成了德儀統領3萬多員工和全球半導體業務的副總裁，也是這個世界500強企業的第三號人物，以及美國大公司職位最高的華人。

張忠謀執掌德儀時的半導體市場，群雄四起，硝煙瀰漫，站在最高處的他，為了保住德儀的絕對優勢，還顛覆性地革命掉了高科技不能討價還價的老規矩，主動發起一輪又一輪的價格戰，打得產業同行們一聽德儀就一腦門子的汗，甚至主動認敗。靠著技術、價格上一輪又一輪的進攻，執掌德儀半導體業務的將近10年裡，世界半導體市場上，只要是張忠謀主打的戰爭，除了他自己，沒有別人可以凱旋。德儀在半導體領域的「世界第一」也始終被他緊緊握在手裡。業內權威媒體則將張忠謀形容為：「掀起全球半導體大戰，讓競爭對手發抖的人。」

1985年，54歲的張忠謀辭去在美國的高薪職位去到中國台灣，受台灣方面邀請出任台灣工業技術研究院院長。當時的台灣落後於美國至少二十年，甚少有華裔願意離開美國，但張忠謀說當時的台灣是有潛力的，他希望把工業技術研究院變成一個可以推動台灣產業的單位，「這是一個挑戰，但我想把工業技術研究院做到世界級的研究機構」。

敢賭，所以能稱霸全球

張忠謀擔任工研院院長后對工業技術研究院做了大刀闊斧的改革，而這些改革讓張忠謀在工研院受到排斥與反感，曾任台積電技術長、現任加州大學柏克萊分校教授的胡正明如此描述：「張忠謀是一個不能容忍愚笨的人，所有人對張忠謀是又敬又怕。」

後來經濟學家李國鼎找到張忠謀，希望他創辦一家半導體公司——台積電。張忠謀說，這就是在賭，賭我剩下的年華。但他卻沒有退縮。他以電影《教父》形容自己，「給你的，你不能選擇」。他表示，若當下說不，可能顯示他沒有野心，台灣半導體產業可能一路黯淡。

因為當時的台灣不但技術落後美國兩代，還缺乏設計、行銷等各方面的人才，唯一有的就是製造人才。如果在台灣開新公司還照搬美國公司的模式，那完全沒辦法跟他們競爭，所以張忠謀選擇了專業代工的模式，當時的困難是可挖掘的市場太小，很難接到訂單。

1988年，張忠謀迎來了第一個大勝利：他拿下了英特爾的訂單！當時，他竭力說服老對手剛上任的英特爾總裁格魯夫，到台灣參觀台積電。彼時，格魯夫正大刀砍掉儲存器業務，向電腦處理器（CPU）業務轉型，張忠謀吃准了格魯夫要轉型就必然集中火力搞研發設計的心思，努力說服他，讓台積電去幫助英特爾搞製造，英特爾可以集中精力搞CPU。格魯夫知道張忠謀看穿了他，但更認同其想法。隨後，英特爾對台積電的製造進行了認證。再隨後，台積電通過認證，拿到了英特爾的訂單。

在英特爾這張世界通行證的助力下，台積電開始了高歌猛進的發展，連連成為台灣最賺錢的公司，直到成為全球最賺錢，也是市值最大的半導體企業。

台積電的成功，最重要是選對了路子。

任何產業大到一定程度，都會有一個繼續分工與細化的過程，並培育出新的行業龍頭。張忠謀不但以前瞻和遠見，抓住半導體產業分工細化的機會，而且是親自締造了這個機會。

一出手就做到世界最極致，然後持續研發、技術投入並規模擴張，建立起外人望洋興嘆的護城河，則是台積電持續領先的核心原因。

張忠謀一開始就在按世界頂尖科技水準操作台積電。當年，英特爾認證時一口氣提出了200多個刁鑽的問題，台積電24小時不眠不休地克難攻關，所以才把單子搞定。2016年，台積電的研發費用超過22億美元，這麼大的投入，只為製造技術這一件事。

2011年，張忠謀得到了IEEE（電氣和電子工程師協會）榮譽獎章，原因是在美國人看來，張忠謀的代工思維是破壞性創新，破壞了原來的市場秩序，破壞了 Intel、TI 這些大公司高枕無憂的壟斷狀態。這種破壞性創新確實改變了半導體業的遊戲規則，但卻是一個正面的改變——半導體行業從此百花齊放，百家齊鳴。

80歲高齡仍在一線：台積電和我都不能休息

張忠謀曾退休過一次，2005年6月，他將權杖交予其一手培養起來的接班人蔡力行。蔡力行就職后，張忠謀只作為台積電的「精神領袖」而存在，除了定期與高層主管碰頭，他把更多時間花在了演講、讀書以及自己喜愛的古典音樂和文化上。

但接班后，台積電幾乎停止發展。於是，2009年6月，在辭去台積電CEO職務四年之後，張忠謀以78歲高齡，重新擔任公司CEO，同時兼任董事長職位。再度執掌台積電，張忠謀立即從台北搬到新竹，開始重新做一線業務員的工作，直接跟客戶談生意，飛去美國見賈伯斯，即使當時沒有拿下蘋果的訂單，但一個即將80歲的老人依舊用年輕人的幹勁兒在拼搏。

張忠謀形容自己是「老驥伏櫪，志在千里」，「就想自己上前線，也許可以把台積電的成長加快。」他重新執掌台積電后，三年的時間里，台積電成長了差不多40％。

「未來幾年，我絕對不會休息，台積電也不會休息。只要我的健康允許，我就會一直繼續。」

結語

冒險貫穿了張忠謀的一生，無論是剛開始選擇半導體這個行業，還是回到台灣創業，每一次的決定都是一次冒險。而他也鼓勵年輕人要敢於冒險。2012年青年論壇上，主持人陳文茜問張忠謀怎樣看待想要創業的年輕人，並且提到郭台銘會質問想要創業的年輕人「我每天工作十六個小時，把電話簿當做枕頭，你有這個決心嗎？」

張忠謀回答說：「我想我不會跟郭台銘這樣跟年輕人說，創業固然需要非常努力、勤奮，可是創業了三十年還要一天到晚每天做十六個小時，不見得需要。我也創業，但我從第一天起就沒有工作十六小時。勤奮的確是非常重要的條件，但也要有膽子、肯冒險，也就是肯賭！」張忠謀的人生就是不斷挑戰不斷賭，而他也賭對了。

張忠謀骨子是一個浪漫的人，熱愛橋牌、古典音樂、閱讀，也會跟妻子一起去看畫展。作家陳文茜形容他是一個好學不倦的人，每天都要閱讀，少則三個小時，多則六七個小時。

而現在，退休了的張忠謀可以將更多的時間放在寫自傳、打橋牌、讀書和旅遊上，就像他說的「要把余年保留給自己和家庭。」

參考資料：

《張忠謀拿下半導體諾貝爾獎》，IEEE專刊「IEEE Spectrum」

《張忠謀：如何在台灣小島以破壞性創新永遠改變了世界半導體業》，文茜大姐大

《我害怕成功》，陳文茜

《這個86歲的中國人一跺腳，全球科技業會地震》，華商韜略