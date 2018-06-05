原標題：向巴西看齊？俄羅斯下議院議員建議公務員提早下班看世界杯

[環球網報導 實習記者 左甜]據俄羅斯衛星網6月5日報導，俄羅斯國家杜馬體育文化、運動、旅遊和青年事務委員會成員德米特里·斯維曉夫建議在世界杯俄羅斯隊比賽日縮短國家公職人員的工作時長。

委員會新聞中心援引斯維曉夫的話稱：「俄羅斯與沙特和烏拉圭的比賽時間分別為莫斯科時間18時和17時，與埃及的比賽時間為21時。我認為，前兩場比賽時，應該讓俄羅斯歐洲部分的公務員提前兩個小時下班，讓他們不慌不忙地回家，為看球做準備。」

斯維曉夫還提出，考慮到俄羅斯的時區跨度，俄羅斯球迷覺得重要的幾場比賽是在夜間舉行。希望用人單位「能夠關注員工健康，例如，允許他們這幾天晚些上班。」

據報導，巴西《聯邦政府官方公報》（Diaro Oficial da Unia）發佈消息稱，巴西公務員已獲得在世界杯本國球隊比賽日提前下班的權利。由於時差問題，巴西居民將在清晨或白天收看巴西隊比賽。若巴西隊比賽在清晨，巴西國家機關公務員可在當地時間14時上班，若比賽在晚上，當地時間13時即可下班。

俄羅斯將於2018年6月14日到7月15日首次舉辦世界杯足球賽，比賽球場分別位於莫斯科、聖彼得堡、下諾夫哥羅德、伏爾加格勒、頓河畔羅斯托夫、薩馬拉、葉卡捷琳堡、喀山、加里寧格勒、薩蘭斯克和索契。