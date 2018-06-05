廈門大學校長與台籍教師中央社 (2018-06-05 21:30)
廈門大學校長張榮（中）和廈大的台籍教師合影。張榮表示，2018年申請廈門大學的台灣學測頂標生增多，廈大也希望招收成績好的學生。中央社記者張淑伶廈門攝 107年6月5日
關鍵字：
上一則：台灣漫畫家齊聚憶鄭問
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 玫瑰青體飲-EC(5入)
- 【RegettaCanoe】男款-異材質撞色扣帶 可調式樂步鞋(卡其色
- 【舒朗】護椎 腰間盤脊柱護理 腰椎牽引器(豪森 非動力式骨
- Canon EOS 80D 單機身*(中文平輸)-送32G記憶卡+專用鋰電池+
- LUST生活寢具【楓日花語-灰 】100%純棉、雙人加大6尺床包/
- SHEEN 切割玻璃面設計羅馬時刻腕錶(SHE-3056D-7A)珍珠母貝
- 金德恩 台灣製 Yico長效全合成機油 5W40 1L/4入裝
- 瓜瓜園 冰烤原味蕃藷(350g)X5+人蔘地瓜(600g)X3+ 冰烤紫心
- 【MOROM】真皮心機典藏質感鍊飾三用包(共二色)
- 【SKECHERS】運動系列 Skech Air(12300BKW)
正妹抬手「碗公側乳」噴出 網瘋喊：想扶奶奶過馬路【NOWnews今日新聞】
新版身分證設計票選結果出爐 網友全罵翻：投票投心酸的【NOWnews今日新聞】
脹氣小心癌警訊！為什麼會脹氣？緩解脹氣這樣做【早安健康】
熱褲妹午休辣露大長腿！網友跪求正面照 本尊害羞現身【NOWnews今日新聞】
太極高手梁高倫 開班傳授太極要義【客家電視台】