在故宮鄭問大展正式登場前，記錄及解讀已故漫畫大師鄭問傳奇一生新書「人物風流：鄭問的世界與足跡」5日發表，台灣漫畫家阿推（前左起）、小莊、平凡與常勝（後左）等人齊聚一堂，分享曾和鄭問互動點滴。中央社記者張新偉攝 107年6月5日