竹園超高壓變電所啟用 竹科用電更穩定中央社 (2018-06-05 21:30)
台電公司5日舉辦竹園超高壓變電所及部分高壓輸電線路竣工啟用典禮，竹園超高壓變電所占地面積4.74公頃，未來將就近供應新竹科學園區內高科技廠房用電，並在必要時供應新竹縣市地區用電。（台電提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年6月5日
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