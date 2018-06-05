台電公司5日舉辦竹園超高壓變電所及部分高壓輸電線路竣工啟用典禮，竹園超高壓變電所占地面積4.74公頃，未來將就近供應新竹科學園區內高科技廠房用電，並在必要時供應新竹縣市地區用電。（台電提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年6月5日