宏硒撈Q合攻體感電競中央社 (2018-06-05 21:30)
電腦品牌廠宏5日起在台北市信義區展示全系列電競產品，包括與體感遊樂設備廠智崴合作的體感電競設備，目前已有學校洽談導入。中央社記者吳家豪攝 107年6月5日
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