宏砦q競嘉年華進駐信義區中央社 (2018-06-05 21:30)
電腦品牌廠宏5日起在台北市信義區展示全系列電競產品，宏皏球品牌行銷暨策略運籌中心總經理黃資婷受訪表示，宏眴P力於讓許多技術普及化，希望讓消費者感受到電競可以是很快樂的事情。中央社記者吳家豪攝 107年6月5日
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