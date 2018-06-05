歐洲法院：同性伴侶享歐盟居留權中央社 (2018-06-05 21:08)
（中央社盧森堡市5日綜合外電報導）歐洲聯盟最高法院今天裁定，歐盟公民的同性伴侶，不論國籍，有權住在任一成員國境內，即使在不承認同性婚姻的國家。
保障人民行動自由的歐盟法律擴大適用歐盟公民的非歐盟配偶，歐洲法院（European Court of Justice）的判決意味著這包括同性伴侶。
設在盧森堡的歐洲法院確認，歐盟成員國「有權批准或否決同性之間的婚姻」。
但歐洲法院同時裁定，「拒絕給予歐盟公民的非歐盟成員國同性配偶，在境內居住的衍生權利，他們不可用這種方式妨礙歐盟公民的居住自由」。
歐洲法院裁決羅馬尼亞男子柯曼（Relu Coman）和美國丈夫韓密爾頓（Robert Hamilton）一案。由於羅馬尼亞不承認同性婚姻，未能將韓密爾頓列為配偶，使他無法在羅馬尼亞居住超過3個月。柯曼和韓密爾頓2010年在布魯塞爾結婚。
歐洲法院表示，拒絕承認在另一個歐盟國家合法完成的同性婚姻，「可能妨礙那個公民自由行使遷徙和居住的權利」。（譯者：羅苑韶/核稿：何宏儒）1070605
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