智能環保火化機打開湖北市場



香港, 2018年6月5日 - (亞太商訊) - 中國最大的殯葬服務提供商福壽園國際集團有限公司（「福壽園」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：1448.HK）欣然宣佈，集團旗下福壽園環保機械製造有限公司中標湖北省武漢市黃陂區殯儀館採購項目，湖北政府採購網日前正式公告了福壽園成為項目的成交供應商。



集團自主研發的智能環保火化機先後獲得了多項專利，目前已在上海、江西、山東、重慶、安徽、湖北等地區的殯儀館投入使用，並出口至俄羅斯及蒙古。此次產品正式進入湖北省，該地區人口眾多、市場廣闊，是集團戰略發展佈局的重要地區之一。



福壽園國際集團有限公司主席白曉江表示：「此次項目的中標實現了福壽園智能環保火化機在湖北市場的良好開局，未來，憑藉我們的技術質量和環保理念，在環保政策日益嚴格的趨勢下，我們自主研發的新型環保火化機將不斷進入更多市場，逐漸拓展至全國。我們亦將持續承擔社會責任，致力於推進殯葬改革和綠色殯葬，建立行業標準，實現經濟效益和社會效益的雙贏。」



有關福壽園國際集團有限公司

福壽園國際集團有限公司是中國最大的殯葬服務提供商、殯葬服務業的領軍者與整合者、中國殯葬業旗艦品牌，主要產品涵蓋墓園、殯儀、殯葬設備等領域。集團以「以人為本、文化為根」為宗旨，以創新務實、心平心誠的精神，讓逝者的告別變得美麗。福壽園在1994年開始在上海經營墓園，是首批進入中國殯葬服務業的私營企業之一和首批引入海外國際現代墓園及殯儀服務開發、管理方式的中國公司之一。集團透過量身定制服務，結合現代科技及當代表現手法，滿足客戶對中國傳統殯葬禮儀的需求。集團的業務擴展至上海、北京、河南、重慶、安徽、山東、遼寧、江西、福建、浙江、江蘇、廣西、內蒙古等十三個省區或直轄市的二十餘座城市。



Copyright 2018 ACN Newswire. All rights reserved.