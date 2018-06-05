日期:6月5日，獲邀參加第34屆法國蘭斯聖安妮U11國際足球邀請賽的深圳朝向大榮明星足球俱樂部舉行了出征動員會。做為亞洲唯一的受邀球隊，包括「深圳梅西」歐陽嘉鑫等12名小將在內的朝向大榮U11梯隊將遠赴法國，與歐洲勁旅展開角逐。

已舉辦33屆的法國蘭斯聖安妮U11國際足球邀請賽，是歐洲歷史悠久、極具影響力的青少年足球賽事。每年的參賽隊伍包括蒙彼利埃、巴黎FC、蘭斯FC、瓦朗謝納FC、南錫FC等法國各頂級俱樂部青訓梯隊，還有來自荷蘭、瑞士、比利時、德國、義大利、西班牙等歐洲足球強國的各大青訓俱樂部受邀前往參賽，被稱為青少年足球比賽中的歐洲杯。

本屆比賽共有48支U11隊伍參加，由1支中國球隊、12支瑞士球隊、8支比利時球隊、7支荷蘭球隊、20支法國球隊組成。朝向大榮明星足球俱樂部U11梯隊是亞洲唯一受邀球隊，將在6月16日-17日與法國U11冠軍爭奪唯一小組出線名額，一場激戰即將上演。

今天下午，朝向大榮明星足球俱樂部在大榮體育公司總部舉行了出征動員會。深圳市委常委、宣傳部部長李小甘，深圳市文體旅遊局副局長韓星元，福田區文體局局長簡定雄，朝向集團董事長、朝向大榮明星足球俱樂部主席陳朝行，文燊威集團副總裁、朝向大榮明星足球俱樂部副主席詹遠軍，深圳大榮體育發展有限公司董事長陳世斌等領導嘉賓出席活動。

深圳市委常委、宣傳部部長李小甘蒞臨出征動員會現場，親切詢問小球員的日常訓練條件和環境，為即將出征的小球員們加油鼓勁。深圳市文體旅遊局副局長韓星元對朝向大榮明星足球俱樂部能夠代表深圳、代表國家、代表亞洲參加國際上的邀請賽表示祝賀；同時作出指導和要求，希望小球員們能夠力爭第一凱旋歸來，以中國U11的最高水平在比賽中展現深圳人、深圳足球人的風采！

朝向大榮明星足球俱樂部主席陳朝行對李小甘常委、各位領導們對俱樂部的關懷和支持表示感謝，希望小球員們能賽出好成績，賽出精氣神，實現「國際冠軍夢」。俱樂部希望能為深圳培養出一大批優秀選手，為中國足球做貢獻。

陳朝行主席致辭

朝向大榮明星足球俱樂部U11梯隊隊長堯遠帶領全體隊員進行賽前宣誓，表達了將在本次比賽中嚴格遵守競賽規程，以良好的道德風尚和精彩的競技水平，充分展現朝向大榮明星足球俱樂部的風采。宣誓結束后，U11梯隊隊員歐陽嘉鑫作為球員代表，將帶有出征的全體球員簽名的7號球衣及隊旗贈送給李小甘常委，以表感謝。李小甘常委為歐陽嘉鑫頒發第十一屆「雨花」魯能「德馨杯」國際少兒足球邀請賽「最佳射手」獎杯，以示鼓勵。

此次朝向大榮出征法國活動由深圳市金賢集團、華為集團及華士徳wachstum國際足球俱樂部讚助。俱樂部感謝領導們的關懷，誓以拼搏之心爭最高榮譽，以精氣之神展深圳風采，以謙遜之態學先進理念，以赤誠之念逐足球夢想！（文莉）