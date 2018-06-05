記者吳順永／台南報導

在端午節前夕，正逢考季的鳳凰花開之際，台南市郭綜合醫院昨天在員工餐廳舉辦端午團聚作伙包粽，並贈送祝福粽，預祝今年有子女參加大學指考者金榜題名，成績頂瓜瓜，期望個個中狀元，在歡樂聯誼氣氛下，大家並互勉狗年好運汪旺來，場面相當溫馨。

以前子女就讀高中時，曾任南一中、女中等校學生家長會長的郭綜合醫院院長郭宗正，一直熱心教育工作、除關心自己孩子的教育外，對員工子女的教育也相當重視，更關懷今年有子女參加大學考試的員工。

院方特在佳節及考試前舉辦活動，邀員工作伙包粽餐聚，實際行動為家長及考生加油打氣，祝員工們的孩子個個高中、都能考上他們心目中理想的學校，更盼員工們心情更安定，藉以穩定軍心，在院內安心為病友們服務。

經學測考上高雄科技大學海洋工程系的郭志洧，也在總務主任父親郭宏彬帶領下參與盛會時，在與會員工對他祝賀聲此起彼落下，和員工一起吃肉粽、啃西瓜、鳳梨、喝飲料，讓滿懷志在環遊四海的郭志洧相當興奮，也對父親在醫院工作，和院內員工一團和氣的環境有進一步認識。

因應考季配合端午節來臨前，郭綜合醫院營養部準備了紅西瓜、小黃瓜、鳳梨、木瓜等夏季盛產的水果，搭配應景的粽子，邀集有孩子參加大學指考的同仁聚餐，營養師趁機解說當季水果及粽子的最佳食用方式。

營養師郭家伶表示，端午節吃粽子時，可以考慮套餐式的吃法，搭配涼拌小黃瓜、牛蒡蕃茄湯，再配個透心涼的紅西瓜。涼拌小黃瓜清脆爽口，牛蒡蕃茄湯提供豐富纖維，紅西瓜有「天生白虎湯」之稱，有解暑清熱、生津止渴、利尿功效，又可提供豐富維生素。

郭營養師還代表院方替今年參加大學指考的同仁子弟，準備當季甜蜜蜜的鳳梨，並由顧問邱榮章代表院長郭宗正送上一串串燒肉粽，配上中醫部張富南精心準備的醒腦茶（又稱清肝益智茶），期許狗年應考的同學們能「汪旺高粽」。