自打瓜迪奧拉入主曼城以來，亞亞-圖雷就失寵了，不但失去了主力位置，如今也沒能獲得曼城的長約。圖雷的經紀人塞盧克更是看瓜帥不爽，在接受採訪時他甚至炮轟瓜帥還不如狗。

塞盧克接受《Sport24》的採訪時說：「我奶奶做拜仁的主帥也能拿到冠軍。瓜迪奧拉的生涯選擇總是有著令人羡慕的相同點，他總是會執教一家預算充足，沒有他也能成為冠軍的球隊。再一次，瓜迪奧拉頂替了佩萊格里尼，佩帥當年帶隊進入了歐冠半決賽。這很可怕，但是瓜迪奧拉已經做過很多次這樣可怕的事情了。」

「瓜迪奧拉有什麼成就？兩年裡，他贏得的冠軍和曼奇尼以及佩萊格里尼一樣。事實上，佩萊格里尼還帶隊進入了歐冠半決賽，瓜迪奧拉還沒做到過，就這樣，曼城還和他續約了三年。我可以打賭，這段時間里，瓜迪奧拉贏不了歐冠冠軍，不管他花多少錢，他就是喜歡花錢。只在防線上就花了3億，我同意波切蒂諾的說法，他說他想贏得冠軍，而不是像瓜迪奧拉那樣買冠軍。」

「你知道，瓜迪奧拉都不能被叫做一條狗。因為狗很善良，是人類的好朋友。但是瓜迪奧拉天生就是人類的公敵。順便說下，從FIFA的角度，我覺得很奇怪，一個教練向數十億人炫耀他的政治偏見，足球應該在政治之外，這個原則一直都存在，但瓜迪奧拉卻想把政治帶進足球，這是非常危險的。我認為FIFA該禁賽想要把政治帶進足球的教練。如果你想參政，去加泰羅尼亞議會實現你想要的吧。沒必要坐在曼徹斯特，用酋長的錢把自己變成英雄。這顯示了他是一個多麼無用的人，還有他那狹隘的民粹主義。」

塞盧克繼續說道：「很多人談論瓜迪奧拉的風格，說他踢著漂亮足球。但是當你買的全部都是世界最佳球員時，要做到這點輕鬆多了，這是拉涅利說的，他帶領萊斯特城贏得過英超冠軍。報紙上讚美瓜迪奧拉的報導很多，但他不值得這麼多關注。我們聽到有關齊達內的讚美並不多，可他連續三年贏得了歐冠。這說明了性格的重要性，當人們說瓜迪奧拉是世界最佳主帥時，我必須說，瓜迪奧拉遠沒達到歐冠三連冠的程度，而且我敢打賭，他在曼城永遠做不到這點，我甚至不認為他能再次贏得歐冠。」

塞盧克還表示瓜迪奧拉歧視非洲球員，他說：「上帝看到了一切，他對待亞亞這位俱樂部傳奇的方式，提出各種藉口不讓他出場，拒絕所有的非洲球員，很多非洲球迷已經離開了曼城。我確定很多非洲薩滿將不會讓瓜迪奧拉在未來贏得歐冠。這就像是非洲人對瓜迪奧拉詛咒。時間將證明我說得對不對。」

（七夜）