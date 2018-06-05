投縣信義鄉玉山高海拔春季優良茶評鑑 競賽結果出爐台灣好新聞報 (2018-06-05 18:10)
記者吳素珍／南投報導
信義鄉107年度玉山高海拔春季優良茶評鑑競賽結果出爐囉！特等獎品質極佳，其茶葉特色，外觀勻整墨綠、水色蜜黃澄清明亮、香氣具幽雅花香、乾燥度調整適宜、茶湯滋味甘醇圓潤、入口甜郁富活性。
信義鄉107年度玉山高海拔春季優良茶評鑑競賽，今年茶葉因氣候因素大量減產，送件數較去年同期少，參賽共200件，得獎比例為20%。
茶業改良場評審邱垂豐、黃正宗、蔡政信表示，本次(107年)信義農會春季優良茶競賽，整體而言品質有所提升，評比結果為：特等獎、頭等獎、貳等獎、參等獎、五梅獎及三梅獎。特等獎為黃名江先生獲得、頭等壹獎為黃加棟、頭等貳獎為黃名江、頭等獎分別有李宗璟等5名、貳等獎13名、參等獎17名、五梅獎27名、三梅獎49名及淘汰86名(43%)，特等獎之茶葉特色，其外觀勻整墨綠、水色蜜黃澄清明亮、香氣具幽雅花香、乾燥度調整適宜、茶湯滋味甘醇圓潤、入口甜郁富活性，品質極佳。
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